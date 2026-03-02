El tenso momento entre Ana Iris Simón y Ofelia, española atrapada en Dubai: "¿Esta señora de dónde salió?"

La incertidumbre generada en los últimos días tras los bombardeos sucedidos en Oriente Medio después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha sorprendido a miles de españoles fuera del país y sin posibilidad de volver a sus casas.

Una de ellas ha sido Ofelia Hentschel, conocida por haber participado hace unos años en un programa de televisión, a la que estos bombardeos le pillaron en Dubai y denunció la falta de respuestas por parte de la Embajada española durante las primeras horas de incertidumbre.

En uno de los primeros vídeos publicados en redes, Ofelia criticó esa falta de respuestas relacionándolo directamente con la gestión de los impuestos que se pagan en España, lo que le ha ocasionado muchas críticas en las últimas horas y un encontronazo este lunes en Espejo Público con la periodista Ana Iris Simón.

"Para mí los impuestos de España no están bien destinados. Nuestros trenes no están bien y la gente se está matando a pesar de los avisos, yo estoy cotizando muchísimo y los autónomos estamos ahogados... Yo feliz dejaría de pagar impuestos y que el pueblo salve al pueblo", ha defendido la joven que, a pesar de lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días, ha confirmado que tributa y paga sus impuestos en España.

Este discurso ha sido rebatido por la periodista Ana Iris Simón, que le ha señalado que si "anima a dejar de pagar impuestos, ¿cómo vamos a sufragar todo lo que reclama?". "Te quejas de una dejación por parte del Estado a la par que reclamas que el Estado no exista", ha sentenciado.

Las advertencias de Exteriores

La discusión ha subido de tono cuando la joven ha preguntado "¿esta señora de dónde salió?" mientras escuchaba sus argumentos y las advertencias de Exteriores a los ciudadanos antes de viajar a países de Oriente Medio.

"¿De dónde has salido tú para no saber que hace dos semanas había un ataque anunciado? A lo mejor cuando viajas tienes que ser consciente de la situación geopolítica", ha respondido la periodista.

Ofelia también ha criticado que este fin de semana, mientras ocurría toda esta situación, el presidente del Gobierno ha subido vídeos a las redes sociales mostrando sus rutas en bici, a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sí que habló públicamente sobre el tema pocas horas más tarde de que esto se produjera.

"A mí que el presidente haga deporte me parece bien, pero no en un momento en el que tiene que estar ejerciendo de presidente (...) Yo no sé quién es el ministro de Exteriores, no lo tengo por qué saber", ha dicho la joven.

A todo esto, la periodista le ha reclamado que "en menos de 24 horas te ha contestado la embajada" y la ha acusado de querer "sacar rédito" a través de sus redes sociales.