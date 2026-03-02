La activista iraní, Nilufar Saberi, denuncia la defensa "camuflada" de Irán por parte del gobierno de España: "Me avergüenza"

Carlos Alsina ha entrevistado en Más de uno a Nilufar Saberi, exiliada iraní en España y activista por los derechos humanos, para analizar la situación en Irán tras el recrudecimiento de la tensión internacional.

Saberi ha explicado que entre la población iraní se mezclan sentimientos de júbilo y esperanza con una profunda preocupación por el riesgo que supone una eventual guerra. No obstante, ha matizado que esas vidas "no corren más peligro del que ya lo hacen bajo el yugo de la inquisición islamista gobernante en Irán", en referencia al régimen de los ayatolás.

La activista se ha referido también al llamamiento de Donald Trump al "pueblo de Irán" para levantarse contra el Gobierno teocrático. Ha subrayado la diversidad interna del país, aunque sostiene que la inmensa mayoría de la población es opositora a la teocracia islamista. Al mismo tiempo, ha advertido de que en la región no existen democracias liberales consolidadas y ha sido tajante respecto al expresidente estadounidense: "No me fío absolutamente nada de Trump".

No me fío absolutamente nada de Trump

Saberi ha recordado su participación en protestas contra el régimen que fueron respondidas con represión y violencia. A su juicio, si el régimen queda lo suficientemente debilitado, el propio pueblo iraní intentará poner fin al sistema actual. Ha enmarcado esa aspiración en lo que denomina una futura revolución destinada a derrocar la "democracia islamista", en alusión crítica al modelo político vigente en Irán.

Apoyo "vergonzoso" de occidente a Irán

También ha denunciado que algunos gobiernos occidentales, en su opinión, defienden a Irán de manera "camuflada" y "muy vergonzosa", apelando ahora al orden internacional mientras —según sostiene— ignoran la represión interna. En ese contexto, ha mencionado el principio aprobado por la ONU en 2005 conocido como 'Responsabilidad de proteger', que establece que la comunidad internacional debe actuar cuando un Estado ataca a su propia población indefensa.

Saberi ha criticado lo que considera "amistades ocultas con un Gobierno criminal" y ha concluido con una afirmación contundente: "Me avergüenza que el régimen de España apoye a los islamistas gobernantes en Irán, como apoyó en su momento al régimen nazi."