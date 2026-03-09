Becas de 900 euros al mes para estudiar en universidades de otra ciudad: requisitos y cuantía total

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado las nuevas 'Becas Medrano' que con una cuantía de 900 euros al mes fomentarán que los universitarios de grado que lo deseen puedan estudiar un curso en otra universidad de España.

A través de la red social X, Sánchez ha anunciado el lanzamiento de estas nuevas ayudas, similares a las antiguas becas 'Séneca' y que ahora recupera bajo el nombre de 'Luisa Medrano' en honor a la primera mujer que en 1508 en la Universidad de Salamanca ocupó una cátedra universitaria en España.

Las nuevas becas 'Medrano' podrán solicitarlas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso. Tendrán una cuantía total de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso).

"Hay países que malgastan su dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas", así de exultante ha comenzado a explicar Pedro Sánchez esta nueva medida del Gobierno. En medio de las reacciones provocadas por su 'no a la guerra' y si postura respecto al conflicto en Irán, el presidente del gobierno ha querido resaltar cuáles son sus prioridades.

Según explica en el vídeo, las becas Medrano permitirán a un estudiante que "por ejemplo esté haciendo una carrera en Valencia, poder hacer un curso en Oviedo" con una beca mensual de "al menos 900 euros".

