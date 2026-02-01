David Vico, filósofo: "Si empezamos a perder la confianza en los demás obviamente nos cerramos sobre nosotros mismos"

David Pastor Vico es filósofo, profesor, escritor y divulgador. Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla donde se especializó en Ética de la Comunicación. Actualmente es profesor en la UNAM, donde además colabora con la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Es autor de los libros 'Ética para desconfiados' y 'Era de idiotas'. Además actualmente es uno de los grandes divulgadores del momento.

El libro 'Filosofía para desconfiados' tiene como subtítulo 'una reivindicación de nosotros'. "Esta frase es un dictado necesario porque de lo contrario, porque si seguimos ahondando en lo que estamos, ya son muchísimos los filósofos más agoreros que yo y yo depende del día que me levante. Pero si no reivindicamos el nosotros vamos a seguir ahondando en la herida de la contemporaneidad. Y esta herida ya la tenemos encima de la mesa" asevera.

Intento terminar los finales de los libros los días que hace mucho sol

"La salud mental de nuestros jóvenes es cada vez peor"

"A mí me duele muchísimo, porque trabajo con jóvenes constantemente, y lo que me duele muchísimo es ver cómo en la siguiente generación la salud mental de nuestros jóvenes es cada vez peor y además seguimos demandándoles que no están actuando como nosotros actuaríamos, que además somos nosotros los adultos los que hemos provocados que sean lo que son. Entonces en esta paradoja estamos haciéndonos todos daño mutuamente y hay que reivindicar el nosotros que ha sido la única posibilidad durante trescientos mil años de supervivencia, y la estamos dinamitando", afirma.

Sé valiente y piensa

El papel de la confianza

Sobre qué papel puede tener la confianza dadas esas cosas que oímos y vemos, él apuesta por esa confianza, que de alguna forma viene a decir que es la que nos hace humanos, fiarnos de otro ¿pero cómo podemos saber en qué o en quienes confiar si ni siquiera podemos saber que lo que oímos o lo que vemos es verdad?.

"La confianza debe de ser, yo lo planteo en el libro, casi un pegamento biológico de la sociabilidad y de la posibilidad de supervivencia del ser humano. Un elefante nace pesando más de 90kg, cae del vientre de la madre al suelo, se golpea duramente y si yo cayera desde dos metros de altura me parto la cabeza. Pero estos elefantes en menos de diez minutos están andando. Sin embargo es ser humano nace desvalido, tardamos muchísimo en ser autónomos y necesitamos constantemente el apego y el arropo de los demás para sobrevivir. Y para eso aparece una confianza de base natural instintiva que nos ayuda. Pero además la confianza se convierte en la única posibilidad y pilar fundamental de la relación ética. Y ética es la relación de los seres humanos entre sí, que nadie se confunda y para eso necesitamos confiar en el otro" afirma.

La confianza es el pegamento social

Asegura que confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan en base a un código moral que todo el mundo acepta. "Pero fíjate la magia de este concepto 'confianza'. Por un lado yo confío en los demás pero los demás al recibir mi confianza deben de responder a esta confianza. Por lo tanto cuanto más se confíe en los demás, mayor índice de responsabilidad" asegura Vico.

Ética para desconfiados

En el libro Vico nos enseña que la amistad es importante, que compartir y sabernos parte de algo es vital.

Solo debemos atrevernos y eliminar los miedos sin sentido, a ser capaces de ver el mundo con ojos curiosos y recordar que "sin los demás no somos más que animales".