Las incógnitas de la muerte de Francisca Cadenas: de la implicación del otro hermano detenido al posible móvil sexual

La investigación por la muerte de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos, sigue su curso mientras los dos hermanos sospechosos del crimen permanecen detenidos en la prisión de Badajoz. Los dos han solicitado ser trasladados a un módulo de aislamiento por temor a sufrir agresiones físicas o verbales por parte de los demás reclusos, según Canal Extremadura.

La abogada de la familia ha afirmado que le parece todo "demasiado doloroso" por los detalles que se han conocido sobre el suceso y lamenta que sus familiares "siguen sufriendo lo indecible con todo esto", por lo que ha dicho sentirse "muy triste" por ellos.

Las incógnitas de la muerte de Francisca Cadenas

Las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil, que ya ha realizado un informe preliminar que permanece en secreto de sumario, concluyen que Francisca fue asesinada de manera violenta y su cadáver fue escondido en la vivienda de los dos hermanos, vecinos muy próximos a Francisca y la familia.

Cronología de los hechos

El 9 de mayo de 2017, Francisca Cadenas salió de su vivienda a las 23:15 horas acompañada de la hija pequeña de unos amigos, de la que encargó durante la tarde y a la que entregó a un amigo de la familia, a unos 50 metros de su casa.

Su regreso a casa nunca se produjo y a su desaparición le siguieron años de incansable búsqueda por sus allegados sin obtener ninguna noticia sobre el paradero de Francisca. En noviembre de 2024, la UCO asumió la investigación y todo cambió.

Ya el pasado 11 de marzo, la Guardia Civil entró en casa de los detenidos y encontró el cuerpo de Francisca bajo el suelo enlosado de un patio ocupado por numerosas macetas y una lavadora.

Las grabaciones que señalan a los hermanos detenidos

Posteriormente, se ha conocido que la UCO contaba con grabaciones en las que los detenidos confirmaban una obsesión con su vecina. Las conversaciones revelaban una fijación sexual con la víctima, un creciente nerviosismo ante la presencia de los agentes de nuevo en el pueblo. "Están dando palitos de ciego", llega a decir uno de ellos.

En uno de los audios, los agentes recogen frases con alusiones reiteradas a Francisca y a su físico con un tono misógino. La manera de hablar de ella, incluso años después de su desaparición, reforzaron las hipótesis de la UCO de que lo que ocurrió no fue un hecho aislado, sino premeditado hacia su vecina.

Muerte violenta

La autopsia confirmó que Francisca murió a causa de numerosos golpes como muestran las lesiones perimortem, con instrumentos todavía no identificados en la vivienda de los sospechosos. Además, el informe desveló que fue descuartizada y enterrada en el patio ya mencionado.

Posible móvil sexual

El posible móvil sexual se ha potenciado en las últimas horas con la aparición de dientes y mechones de pelo en la casa de los investigados, un hecho que desconocía la abogada de la familia. La autopsia reveló que el cuerpo fue enterrado semidesnudo, de cintura para abajo, aunque por el momento no se ha podido determinar si hubo ataque sexual previo a la muerte de Francisca.

"Si durante la instrucción sigo teniendo elementos que a mí me hagan pensar que ha habido un móvil sexual, lucharé hasta el final para que se sepa toda la verdad", ha afirmado la letrada, que insiste en que el deseo pasa por que "se esclarezcan los hechos, proteger y hacer justicia a la familia y a la memoria de Francisca".

Implicación del hermano mayor

Julio, el hermano menor de los detenidos, mantuvo en su confesión inicial que fue el único responsable de la muerte de Francisca. El presunto autor afirmó que Francisca le sorprendió tomando drogas y que, en un arranque de ira, la mató. Los expertos sostienen que puede tratarse de una estrategia para contar con agravantes que rebajen su posible pena.

En dicho testimonio, Julio aseguró que su hermano, conocido como 'Lolo', no tuvo nada que ver con el crimen, puesto que no se encontraba en el lugar de los hechos en ese momento. Una hipótesis que no sigue la Guardia Civil, que cuenta con que los dos estaban al tanto de los hechos.