El Gobierno aprueba que todos los menores sean escuchados por los jueces sin importar su edad

El Gobierno ha aprobado la ampliación de ley de protección a menores frente a la violencia. De esta manera, los menores serán escuchados independientemente de su edad en aquellos procesos judiciales que les afecten, y que impide también la custodia compartida si esta puede afectar negativamente a su bienestar.

Se garantizará la escucha de los niños sin tener en cuenta la edad

Con esta medida, el Gobierno pretende garantizar que los menores sean escuchados en aquellos procesos judiciales en los que estén involucrados. Hasta el momento, era obligatorio a partir de los 12 años o en aquellos casos de menores con "madurez suficiente".

En uno de los procesos judiciales más mediáticos de nuestro país, con menores implicados como fue el caso Juana Rivas, su hijo no pudo aportar declaraciones al tener 11 años. Por aquel entonces, el juez decidió no escucharle. Ahora, el Gobierno elimina el límite de edad para declarar en un proceso judicial.

Más dificultades laborales para precedentes de maltrato

También se endurecen las condiciones para trabajar los menores. Ningún profesional condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer o seguir en contacto con menores en escuelas, clubs deportivos o espacios de ocio relacionados.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha sido tajante en este aspecto: "los maltratadores no podrán trabajar con la infancias. Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así".

Podrá negarse la custodia compartida

En el caso de que un menor manifieste rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas para así protege al menor de edad. No podrá establecerse custodia compartida si esta decisión puede afectar negativamente a los hijos.

La ministra ha asegurado que, a partir de la ampliación de esta ley, "los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género".