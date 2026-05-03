Mueren cuatro personas ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)

Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora del sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 19:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas. Las otras dos son una mujer de 52 años y un hombre del que se desconoce la edad.

Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).

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