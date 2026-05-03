SUCESOS

Mueren cuatro personas ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el ahogamiento múltiple.

EFE

Madrid |

playa de Oliva (Valencia)
playa de Oliva (Valencia) | EUROPA PRESS

Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora del sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 19:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas. Las otras dos son una mujer de 52 años y un hombre del que se desconoce la edad.

Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).

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