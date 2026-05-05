El ADN confirma que el cuerpo hallado en el Ebro es el del joven DJ Pablo Cebolla

Las muestras de ADN han determinado que el cuerpo hallado el pasado domingo en la orilla del Ebro es el de Pablo Cebolla, el joven DJ de apenas 20 años que permanecía desaparecido desde el pasado mes de febrero.

Pablo Cebolla llevaba 72 días desaparecido

El alhameño se encontraba en paradero desconocido desde la madrugada del 13 de febrero, cuando cayó al cauce del río cerca del Club Náutico de Zaragoza.

El pasado domingo 3 de mayo por la tarde, un viandante avisó a las autoridades para advertir de la presencia de un cadáver a su paso por la zona de la Cartuja Blanca, en Zaragoza.

El cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, lugar en el que la autopsia ha dictaminado que se trata de Pablo Cebolla.

El estado del río complicó su búsqueda

Desde el momento en el que se inició el dispositivo de búsqueda, en el que participaron Bomberos de Zaragoza, Protección Civil, drones, embarcaciones y unidades especializadas, el río no estaba en las mejores condiciones posibles.

El Ebro contaba con un caudal que, en los primeros días, superaba con creces lo habitual. La fuerza del agua y su baja visibilidad complicaron las labores de búsqueda y, en definitiva, cualquier tipo de intervención.

Esta búsqueda ha sido una de las que más ha preocupado a los cuerpos policiales junto con la de Ares Miguel Tiziano. Este joven con TEA, que llevaba desaparecido más de cinco meses, finalmente fue hallado sin vida en el río Gállego a su paso por Movera.

La familia agradece el despliegue de los voluntarios

Una vez confirmado que, finalmente, el cuerpo era el de Pablo Cebolla, la familia ha emitido un comunicado para agradecer el amplio despegue de voluntarios.

"Han sido muchos días de demasiado dolor, incertidumbre, rabia, desesperación y angustia" apunta la familia, que de esta manera agradece a aquellos voluntarios que han ayudado a la causa en las batidas, compartiendo carteles o noticias.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha publicado un mensaje en la red social X lamentando el fallecimiento y mostrando su cariño y el pésame a la familia.