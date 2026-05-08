SUCESOS

Muere en el hospital un hombre agredido en una discusión de tráfico en Sevilla

El hombre de 49 años, trasladado al hospital Virgen del Rocío tras el altercado, ha fallecido debido a la gravedad de sus lesiones.

María Baraza

Madrid |

Policía Local de Sevilla inspeccionando vehículos
Policía Local de Sevilla inspeccionando vehículos | Ayuntamiento Sevilla

Un hombre de 49 años que fue agredido en Sevilla ha fallecido tras una discusión en un paso de peatones. La víctima fue trasladada en estado crítico al centro hospitalario Virgen del Rocío en la capital andaluza, donde, debido a la gravedad de sus lesiones, murió.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde cuando el ahora fallecido cruzaba un paso de peatones en la calle Virgen del Águila de Sevilla. Este hombre le recriminó al conductor que podría haberle atropellado, a lo que el presunto agresor se bajó del coche y le propinó un puñetazo. La víctima cayó sobre la acera y se golpeó la cabeza. Pese a que los servicios sanitarios acudieron al lugar de los hechos y, posteriormente, fue ingresado en estado crítico por las lesiones sufridas, el hombre falleció la noche del jueves.

El presunto autor permanece en dependencias policiales

Tras los hechos, el presunto autor de la agresión fue detenido e investigado por un presunto delito de agresión con lesiones. Pero, después de confirmarse el fallecimiento, su situación procesal pasa a investigado por homicidio imprudente, por lo que ahora se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

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