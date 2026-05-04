Qué son los padres helicóptero: La Rosa de los Vientos analiza este estilo de crianza que genera ansiedad en los hijos

Los llamados padres helicóptero son aquellos que "sobrevuelan" constantemente la vida de sus hijos, pendientes de cada paso, decisión o problema. Tal y como explica la periodista y escritora Mado Martínez en el programa La Rosa de los Vientos, se trata de progenitores que "están revoloteando alrededor de sus hijos constantemente", anticipándose a cualquier dificultad antes de que el menor pueda afrontarla por sí mismo.

Esta forma de crianza parte de una intención protectora, pero puede tener efectos contraproducentes en el desarrollo emocional. La evidencia apunta a que este modelo educativo no reduce el sufrimiento infantil, sino que lo incrementa. Durante el programa se advierte de forma directa: "Los padres helicóptero están provocando que los niños y los jóvenes tengan ansiedad y depresión". Además, se señala que entre el 70% y el 90% de los estudios encuentran una relación clara entre el control excesivo de los padres y el malestar psicológico de los hijos.

Un modelo de crianza basado en el control constante

Uno de los principales problemas es la falta de autonomía que genera este tipo de crianza. Cuando los padres intervienen constantemente, los niños no desarrollan herramientas para enfrentarse a los retos cotidianos.

Mado Martínez explica que "el mensaje que le estamos mandando a los niños es que no son capaces de resolver las situaciones por sí mismos", se subraya en la conversación. Esta dinámica puede traducirse en inseguridad, dependencia y dificultades en la toma de decisiones a medida que crecen.

El fenómeno también refleja un cambio profundo en la forma de entender la infancia, pues "hemos pasado de ir solos al colegio o jugar en la calle a una vigilancia constante", explica Mado Martínez. Hoy, muchos menores apenas tienen espacios sin supervisión, en parte por el aumento del miedo social y en parte por las herramientas tecnológicas que permiten un control continuo.

Más protección, más ansiedad

En La Rosa de los Vientos explican cómo esta hiperprotección no está cumpliendo su objetivo. "No hay ni un solo estudio que diga que proteger demasiado a un hijo le haga más feliz", se afirma en el programa. Al contrario, el resultado puede ser una generación con más dificultades para gestionar la frustración, asumir errores o enfrentarse a situaciones adversas.

Frente a este modelo, los expertos apuestan por una crianza basada en el equilibrio: acompañar sin invadir y permitir que los hijos desarrollen su propia capacidad para resolver problemas. Porque, lejos de evitar el sufrimiento, la sobreprotección puede acabar amplificándolo.