Última hora de la guerra de Irán, en directo: Irán ataca Israel para vengarse de la muerte de Lariyani

Feijóo: "A superhéroe de la democracia le fallan los superpoderes"

El líder del PP asegura que "la mayoría de los españoles no quiere la guerra, lo que sí queremos es que usted nos deje en paz".

Recuerda que han pasado casi veinte días de guerra y "usted no ha hecho nada". Le ha echado en cara que no tenga prisa, pero "los transportistas, los agricultores, la industria o las familias sí tienen prisa".

"Cada días sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra", le ha reprochado Feijóo a Sánchez.