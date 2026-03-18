Última hora de la guerra de Irán, en directo: Irán ataca Israel para vengarse de la muerte de Lariyani
Sigue en directo las últimas noticias de la guerra en Irán, los ataques de Israel y Estados Unidos, y la última hora sobre la crisis de precios del petróleo.
Alsina explica cómo Trump se escaqueó de ir a la guerra: "Por sus espolones nunca conoció Vietnam"
El máximo asesor de Trump en materia antiterrorista justifica su renuncia: "No puedo apoyar una guerra fabricada por Israel"
El 'no a la guerra' se extiende por Europa: así se han posicionado Reino Unido, Francia, Alemania e Italia
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Pedro Sánchez, a Feijóo: "Lleva 18 días equivocándose, rectifique"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha reprochado a Feijóo que no aclare su apoyo a la guerra de Trump en Irán y le ha pedido que "rectifique" porque lleva 18 días equivocándose
Feijóo advierte a Sánchez de que "no se le ocurra llevar un decreto omnibus"
El líder popular ha advertido a Pedro Sánchez de que "no se le ocurra" presentar un decreto ómnibus como hizo con las pensiones para aprobar las medidas por la guerra en Irán y le ha demandado que incluya en el paquete las propuestas por el PP (bajar el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes y el gasóleo profesional) y "deje de exprimir a los españoles", ha concluido.
Feijóo: "A superhéroe de la democracia le fallan los superpoderes"
El líder del PP asegura que "la mayoría de los españoles no quiere la guerra, lo que sí queremos es que usted nos deje en paz".
Recuerda que han pasado casi veinte días de guerra y "usted no ha hecho nada". Le ha echado en cara que no tenga prisa, pero "los transportistas, los agricultores, la industria o las familias sí tienen prisa".
"Cada días sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra", le ha reprochado Feijóo a Sánchez.
Sánchez: "El Gobierno ha estado en la defensa del derecho internacional y del no a la guerra"
Sesión de control en el Congreso
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado preguntándole al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si cree que la sociedad española sigue confiando en él tras las derrotas electorales acumuladas a lo que Sánchez ha respondido que sí porque su gobierno está demostrando capacidad de reacción.
Sánchez defiende que el gobierno ha estado en la defensa del derecho internacional y del no a la guerra. "Lo que vamos a hacer es proteger a la ciudadanía", asegura Sánchez que hará el Ejecutivo con las medidas para responder a los efectos de la guerra de Irán"
Feijóo, a Sánchez: "Han pasado casi 20 días y usted no ha hecho nada"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya aprobado ninguna medida todavía para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán.
Sánchez le ha respondido que su gobierno sí asume sus responsabilidades y echa en cara a Feijóo que haya anunciado su rechazo al decreto de medidas y que "lleva veinte días equivocándose".
Sánchez, interrogado en el Congreso sobre el plan contra los efectos económicos de la guerra de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que responder este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre su posición contra la guerra en Oriente Próximo y sobre el plan que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes para paliar sus efectos económicos.
Comienza la sesión de control.
Israel dice haber completado ataques contra centros de mando del régimen en Teherán
El Ejército de Israel ha informado este miércoles de que durante la jornada de ayer, martes, completó una serie de ataques contra centros de mando del régimen iraní en Teherán, entre ellos el cuartel general de la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria.
"Como parte de los ataques aéreos realizados ayer (martes) en Teherán, la fuerza aérea israelí, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó centros de mando, emplazamientos de misiles balísticos e infraestructura adicional del régimen terrorista iraní", recoge el comunicado.
El precio del petróleo baja hasta los 101 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba casi un 2% a las 8.18 horas y cotizaba por encima de los 101 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Dos muertos en Israel tras los ataque de Irán para vengar la muerte de Lariyani
El Ejército de Israel detectó al menos tres oleadas de ataques provenientes desde Irán, uno de los cuales provocó la muerte de dos personas en Tel Aviv.
Son los primeros fallecidos por ataques iraníes desde el 9 de marzo y elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí, según los últimos recuentos.
Irán confirma la muerte de Lariyani
Teherán ha confirmado la muerte de Lariyani, considerado mano derecha del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí, matado al inicio de la ofensiva el 28 de febrero, mediante un mensaje en su cuenta de X que lo describe como un "mártir", acompañado de una foto suya.
En el ataque que acabó con la vida de Lariyani murieron también su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, confirmó el propio Consejo de Seguridad Nacional, citado por la agencia de noticias Mizan.
Irán ataca Israel para vengarse de la muerte de Lariyani: comienza el día 19 de la guerra
Irán ha respondido este miércoles a la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y hombre clave en el régimen, con nuevas oleadas de ataques contra Tel Aviv que por ahora han provocado las primeras dos muertes en Israel desde el pasado 9 de marzo.
En paralelo, los bombardeos de Israel sobre el Líbano provocaron al menos 19 muertes a lo largo de la pasada noche, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, mientras tres países del golfo Pérsico informaban de varios ataques atribuidos a Irán.