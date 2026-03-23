La propaganda iraní coloca la cara de Sánchez en uno de sus misiles: "Gracias, Primer Ministro"

La maquinaria propagandística del régimen iraní ha involucrado indirectamente al Gobierno español. Irán ha difundido imágenes de varios misiles en los que aparece el rostro de Pedro Sánchez acompañado de un mensaje escrito en el que entre otras cosas agradecen al presidente: "Gracias, Primer Ministro".

Las imágenes han sido publicadas por una agencia afín a la Guardia Revolucionaria iraní. En ellas, junto a la fotografía del presidente del Gobierno, se incluye una frase atribuida a sus declaraciones sobre el conflicto: "Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, también inhumana".

El uso de la imagen del jefe del Ejecutivo ha generado incomodidad dentro del propio Gobierno. Desde el entorno del Ejecutivo consideran que se trata de una utilización propagandística que no refleja la posición oficial de España.

La ministra Sira Rego ha calificado el gesto como "poco afortunado", mientras que el ministro Pablo Bustinduy ha insistido en que la postura española no ha cambiado. "La posición de España en este conflicto ha sido clara y meridiana: defender el sentido común y el derecho internacional. Cualquier intento de distorsionar esa posición tendrá un recorrido muy corto", ha asegurado.

En paralelo, el Partido Popular ha salido al paso. La dirigente popular Ester Muñoz ha denunciado en redes sociales que "misiles destinados a matar personas llevan el reconocimiento del régimen iraní a Pedro Sánchez. No cabe mayor deshonor". En la misma línea, Miguel Tellado ha criticado que el presidente "vuelve a situarse en el lado equivocado".

Las críticas no solo han llegado desde la oposición. También desde Israel, donde el ministro de Exteriores ha lanzado una advertencia directa: "Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Ten en cuenta que Europa, incluida España, se encuentra dentro del alcance de esos misiles".

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha ido más allá al afirmar que "España juega un juego muy extraño e incomprensible".