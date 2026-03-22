Última hora sobre la guerra en Irán, en directo: el ultimátum de Trump y la respuesta de Irán sobre el estrecho de Ormuz
Sigue las últimas noticias de la guerra de Irán, el ultimátum de Trump y la respuesta del régimen iraní sobre Ormuz.
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El mensaje de Sánchez a Trump y Netanyahu: "Estoy muy enfadado por la situación a la que nos están llevando determinados gobiernos"
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Ascienden a 175 los heridos en los ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel
Los heridos tras los ataques iraníes contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona ascienden ya a 175 personas, según han confirmado este domingo los servicios médicos de Israel, que no han reportado víctimas mortales por el momento.
"Un total de 175 personas han resultado heridas en los ataques con misiles iraníes contra Arad y Dimona", han informado desde el Centro Médico Soroka, el hospital donde han sido trasladadas buena parte de estas personas, según ha recogido el diario israelí 'Times of Israel'.
Japón descarta negociar en solitario con Irán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz
El Gobierno de Japón ha rechazado este domingo la posibilidad de mantener contactos bilaterales exclusivos con Irán para garantizar el paso de sus embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz, pese a informaciones publicadas la víspera que ponían de manifiesto la disposición de Teherán a facilitar a Tokio la navegación por este paso.
El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha asegurado que esa opción no figura en la agenda del Ejecutivo nipón: "No es algo que estemos considerando en este momento", ha afirmado durante una entrevista para Fuji Television recogida por la agencia de noticias Bloomberg.
En su lugar, ha subrayado, Tokio trabaja para asegurar "condiciones en las que todos puedan pasar", destacando la relevancia de preservar la libertad de navegación.
Gobierno saudí reporta la destrucción de drones y misiles contra la región oriental y Riad
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó la interceptación y destrucción exitosa de drones y un misil este domingo "sin que se reportaran daños, ni victimas en la región Oriental".
En un primer comunicado en su cuenta en X, el ministerio reportó que sus sistemas de defensa habían "interceptado y derribado cinco drones sobre la Provincia Oriental en la última hora". Al que le siguió un comunicado sobre el ataque de "tres misiles balísticos contra su capital, de los cuales uno de ellos fue interceptado, mientras que los otros cayeron en una zona deshabitada".
Y finalmente un nuevo comunicado donde afirmó que "interceptó y derribó otros cuatro drones sobre la Provincia Oriental, horas después del ataque a Riad".
Las autoridades marítimas británicas informan de un ataque fallido contra un buque en Emiratos Árabes
Las autoridades marítimas británicas han informado en la madrugada de este domingo de que un proyectil ha caído cerca de un buque que se encontraba a quince millas naúticas (unos 27,7 kilómetros) de la costa de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
"El capitán de un buque ha informado de la explosión de proyectil desconocido muy cerca de la embarcación" ha comunicado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que ha precisado que toda la tripulación está "a salvo".
Teherán advierte de "represalias" si EEUU ataca la infraestructura iraní, tras el ultimátum de Trump
Las autoridades iraníes han advertido este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, de que cualquier ataque contra la infraestructura iraní tendrá represalias, tras el ultimátum en relación al estrecho de Ormuz lanzado por el inquilino de la Casa Blanca, a quien desde Teherán han tildado de "fracasado" por sus "delirios" sobre haber "borrado de Irán del mapa".
"Siguiendo las advertencias anteriores, si las infraestructuras de combustible y energía de Irán son atacadas por el enemigo, todas las infraestructuras de energía, tecnología de la información y desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región serán objetivo", ha indicado un portavoz del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), uno de los mandos operativos militares de Irán, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní (IRIB).
En esta línea, desde el Cuartel han criticado que el magnate estadounidense está "vendiendo como una victoria" lo que en realidad es una "derrota estratégica", y han señalado que "el objetivo de Irán ahora es expulsar a Estados Unidos de la región para no ser atacado más".
Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
"Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPIEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", escribió el mandatario en su red Truth Social.
El G7 expresa su disposición a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar el suministro de petróleo
El grupo de los siete países más indistrilizados del mundo (G7) ha manifestado este sábado su disposición a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar el suministro global de crudo en medio de las dificultades de tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz durante la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán.
"Reafirmamos la importancia de salvaguardar las rutas marítimas y la seguridad de la navegación, incluido por el estrecho de ormuz y todas las vías marítimas asociadas", han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en un comunicado.
En el texto subrayan que "estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para apoyar el suministro global de energía tales como la liberación de reservas decidida por la Agencia Internacional de la Energía el 11 de marzo".
Asimismo condenan los "injustificables ataques" de Irán y sus aliados contra países de la región y destacan que han bombardeado infraestructura energética y civil en Bahéin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak. Por ello piden el "cese inmediato e incondicional" de estos ataques.
Turquía dice que Israel no quiere la paz y busca influir en EEUU para alargar la guerra
El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró este sábado que Israel "no quiere la paz" y busca prolongar la guerra contra Irán, en unas declaraciones a periodistas turcos tras su visita a Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
"Israel inició esta guerra. El problema no es la ausencia de planes para terminarla. El problema es que Israel no quiere la paz", manifestó Fidan, subrayando que Turquía está utilizando todos los canales diplomáticos para poner fin a la guerra lo antes posible.
Sobre el rumbo del conflicto, Fidan señaló que "Israel intentará influir en Estados Unidos para impedir un alto el fuego" a corto plazo, recoge la televisión pública turca TRT.
Israel advierte de que los misiles iraníes pueden alcanzar Berlín, París o Roma
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha advertido este sábado de que los misiles iraníes podrían alcanzar capitales europeas como Berlín, París o Roma después del ataque contra la base militar de Diego García, en el océano Índico.
"Irán lanzó ayer un misil balístico intercontinental de dos fases con un alcance de 4.000 kilómetros hacia un objetivo estadouniense en la isla de Diego García", ha explicado Zamir en un comunicado de vídeo.
"Estos misiles no son para atacar a Israel. Su alcance llega a capitales europeas como Berlín, París y Roma, que están bajo amenaza directa con este alcance", ha añadido el responsable militar israelí.
Israel "a mitad de camino" de una guerra con Irán que se extenderá a abril, según el Ejército
Israel se encuentra "en la mitad del camino" de la guerra que comenzó contra Irán el pasado 28 de febrero, declaró este sábado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, que dijo que los ataques continuarán durante la Pascua judía, que se celebra del 1 al 9 de abril.
"Estamos a mitad de camino, pero la dirección es clara. En alrededor de una semana, durante la Pascua judía, la festividad de la libertad, continuaremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro", detalló Zamir en un mensaje en los canales oficiales del Ejército.
Israel se marca como objetivos desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iraní.
Petro llama a la humanidad a salir a las calles para exigir alto el fuego en Oriente Medio
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo este sábado un llamamiento a la ciudadanía mundial para que salga a las calles y se movilice para exigir un alto el fuego en Oriente Medio y en otros conflictos internacionales, ante la escalada de violencia en distintas regiones.
"Yo creo que si no queremos extender el conflicto del Medio Oriente a una catástrofe económica mundial, social mundial y a una guerra mundial como ya lo empezamos a ver en la guerra de Ucrania, la humanidad tiene que exigir toda con palabras y en las calles un cese al fuego inmediato", afirmó Petro durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.
El mandatario defendió que la presión social y el diálogo son herramientas fundamentales para frenar la violencia "y lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra".
Emiratos informa de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado de que durante la jornada del sábado han detectado un total de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán.
En total, desde el inicio de las hostilidades han contabilizado 341 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.748 drones, según el Ministerio de Defensa eiratí.
Estos ataques han causado la muerte de ocho personas, incluidos dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes y seis extranjeros de nacionalidad paquistaní, nepalí, bangladeshí y palestina. Además hay 160 personas heridas.
"Nos mantendremos en primera línea", dice Ejército israelí sobre su presencia en Líbano
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, visitó este sábado el norte del país y aseguró que sus tropas seguirán operando "en primera línea" en el Líbano, país en el que Israel mantiene bombardeos e incursiones terrestres.
"Actuamos para alejar la amenaza de nuestra frontera y nos mantendremos en primera línea como barrera entre las comunidades civiles y cualquier amenaza", añadió Zamir en una visita a Metula y Kiryat Shmona, comunidades israelíes localizadas a metros de la divisoria libanesa.
Zamir reiteró que los ataques contra este país, centrados en debilitar a la milicia chií Hizbulá y que ya han desplazado a un millón de personas en el sur del Líbano, siguen "un plan organizado" y añadió que ayudarán también a debilitar a Irán.
Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes
Al menos una veintena de personas han resultado heridas como consecuencia del impacto de restos de misiles iraníes y restos de proyectiles de intercepción en una docena de puntos de la región de Dimona y de Yerucham, en el sur de Israel, según han informado los servicios de emergencia israelíes.
La mayoría de los heridos son lesionados de carácter leve, aunque un niño de 10 años ha resultado herido de carácter moderado por las esquirlas, según el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, Magen David Adom. Asimismo se ha informado del hundimiento de una estructura en esa zona de Dimona.
Un misil iraní impacta en Dimona (sur de Israel), y deja al menos dos heridos
Un misil lanzado desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años.
Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local (17.07 GMT), tras lo cual se registraron varios impactos en la zona.
De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a unas 20 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas y cuadros de pánico.
Entre los heridos figuran un niño de diez años y una en estado moderado, según MDA, que indicó que continúa prestando asistencia a otras personas en el lugar.
Starmer dice a Chipre que la base británica de Akrotiri no será utilizada para ataques
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, hizo saber al presidente chipriota, Níkos Christodoulídes, que la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, no será utilizada por Estados Unidos para atacar emplazamientos de misiles iraníes, informó este sábado la residencia oficial de Downing Street.
Ambos líderes mantuvieron hoy una conversación telefónica, en la que coincidieron en que la seguridad de Chipre es de suma importancia para el Reino Unido, añadió la fuente en un comunicado.
"El primer ministro reiteró que la base aérea de Akrotiri no participaría en la continuación del acuerdo del Reino Unido con Estados Unidos para utilizar las bases británicas en la autodefensa colectiva de la región, incluso para la degradación de las capacidades de misiles iraníes", indica la nota.