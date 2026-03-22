Última hora sobre la guerra en Irán, en directo: el ultimátum de Trump y la respuesta de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Japón descarta negociar en solitario con Irán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Japón ha rechazado este domingo la posibilidad de mantener contactos bilaterales exclusivos con Irán para garantizar el paso de sus embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz, pese a informaciones publicadas la víspera que ponían de manifiesto la disposición de Teherán a facilitar a Tokio la navegación por este paso.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha asegurado que esa opción no figura en la agenda del Ejecutivo nipón: "No es algo que estemos considerando en este momento", ha afirmado durante una entrevista para Fuji Television recogida por la agencia de noticias Bloomberg.

En su lugar, ha subrayado, Tokio trabaja para asegurar "condiciones en las que todos puedan pasar", destacando la relevancia de preservar la libertad de navegación.