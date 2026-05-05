En directo, última hora de la guerra en Irán: tensión en el estrecho de Ormuz tras la operación de Trump para tratar de desbloquearlo
Irán acusa a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.
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La UE condena los ataques "no provocados" de Irán contra Emiratos y Omán
La Unión Europea ha condenado "enérgicamente" este martes los ataques no provocados con misiles y drones de Irán contra "socios estratégicos" de los Veintisiete en el golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Omán, indicó el Servicio de Acción Exterior de la UE.
"Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región", agregó la diplomacia europea en un comunicado.
Starmer condena los ataques contra EAU y pide a Irán negociaciones "activas" para mantener el alto el fuego
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado este martes los ataques con misiles y drones ejecutados el lunes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), achacados a Irán por las autoridades del país, y ha reclamado a Teherán que "participe activamente en unas negociaciones" para mantener en pie el alto el fuego.
Director de Chevron advierte escasez de petróleo a nivel mundial por el cierre de Ormuz
El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, ha advertido este lunes que los inventarios de crudo y combustibles, incluido el de aviación, están disminuyendo por el cierre en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del suministro energético mundial, y alertó de que la crisis se reflejará en los precios en Estados Unidos.
Araqchi mantiene que "no hay solución militar" para Ormuz e insta a EEUU a "no verse arrastrado" a un "atolladero"
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido en la madrugada de este martes que "no hay solución militar" la crisis en el estrecho de Ormuz y ha instado a Estados Unidos a cuidarse de no "verse arrastrado de nuevo a un atolladero por quienes le desean mal" tras una jornada marcada por los ataques a lanchas rápidas iraníes anunciados por Washington y la afirmación del Ejército de Irán de haber impedido la entrada de destructores estadounidenses en aguas del citado estrecho.
El precio del petróleo cae por debajo de 114 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,4% en torno a las 8.20 horas de este martes y se movía ligeramente por debajo de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.