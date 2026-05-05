En directo, última hora de la guerra en Irán: tensión en el estrecho de Ormuz tras la operación de Trump para tratar de desbloquearlo

La UE condena los ataques "no provocados" de Irán contra Emiratos y Omán

La Unión Europea ha condenado "enérgicamente" este martes los ataques no provocados con misiles y drones de Irán contra "socios estratégicos" de los Veintisiete en el golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Omán, indicó el Servicio de Acción Exterior de la UE.

"Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región", agregó la diplomacia europea en un comunicado.