Al menos dos muertos tras un atropello masivo en el centro de Leipzig

Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado gravemente heridas este lunes después de que un coche embistiera a un grupo de peatones en el centro de Leipzig, en el este de Alemania, según ha informado el medio local MDR citando a la Policía.

Las autoridades han confirmado a Reuters que se han producido heridos tras el paso de un vehículo por la zona, aunque por el momento no han ofrecido más detalles oficiales sobre el alcance del suceso ni sobre las circunstancias que lo rodean.

Según las primeras informaciones de medios locales, el vehículo implicado sería un todoterreno Volkswagen que circuló a gran velocidad por una zona peatonal. Testigos aseguran que el coche atravesó la céntrica calle Grimmaische Straße antes de arrollar a varias personas.

Imágenes difundidas por la prensa local muestran un vehículo dañado y a una persona sobre el capó durante el incidente. Además, algunos testigos han señalado que había varios cuerpos en el suelo cubiertos con sábanas.

También se investiga un posible apuñalamiento relacionado con el suceso, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

El atropello ha provocado un amplio despliegue de emergencias, con numerosas ambulancias y un helicóptero en la zona, mientras la Policía mantiene acordonado el centro de la ciudad y ha ordenado el cierre de comercios cercanos.

Por ahora, se desconocen las causas del incidente y no se ha aclarado si se trata de un hecho accidental o intencionado. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido.