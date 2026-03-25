La ONU acusa a los estados involucrados en la guerra de Irán de estar coqueteando con una catástrofe sin paliativos

En el debate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado este miércoles en Ginebra y convocado de urgencia por los estados el Golfo Pérsico, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido de que estamos alcanzando una fase de peligrosidad, y más aún tras los ataques a centrales nucleares tanto en Irán como en Israel. Una escalada que incluye ataques a zonas densamente pobladas y a instalaciones de gas y petróleo, añadiendo Volker Türk que “los estados involucrados en esta guerra están coqueteando con una catástrofe sin paliativos”.

El Alto Comisionado de la ONU recuerda a las partes que la cruda realidad no justifica la violación de los derechos humanos, además de calificar el coste humano de la guerra de imprudente y alarmante, sobre todo porque denuncia que las hostilidades se están llevando a cabo sin tener en cuenta las consecuencias inmediatas para la población civil.

Naciones Unidas insiste también de que la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz afecta a las cadenas de suministro globales, con consecuencias nefastas para las personas más pobres del mundo.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU avisa de que cerca de 45 millones de personas más en el mundo podrían padecer malnutrición aguda si se prolonga la guerra más tiempo.