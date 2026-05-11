VISITA A KENIA

La bronca de Macron al público por hacer ruido en una ponencia en Kenia: "Es una falta total de respeto"

El presidente francés se ha levantado en pleno acto de su visita a Kenia para mandar callar a las personas que no paraban de hablar: "Si quieren quedarse, escuchamos a la gente".

ondacero.es

Madrid |

Macron echa la bronca al público en un acto en Kenia.

Emmanuel Macron se encuentra en la Cumbre África Adelante que se celebra estos días en Nairobi, capital de Kenia. En su visita al país africano, el presidente francés ha dejado un momento llamativo que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

Durante un acto en el que hablaban ponentes de la cumbre, había mucho ruido en la sala. Mientras los ponentes seguían hablando y en pleno acto, Macron se levanta de su asiento, ubicado en la primera fila. El mandatario mira con gesto serio hacia las personas de donde proviene el ruido y acto seguido se encamina hacia el escenario ante el gesto atónito de los ponentes.

Macron toma la palabra: "Es una falta de respeto"

Es entonces cuando Macron pide el micrófono y la moderadora bromea con que el líder francés quiere hablar "antes de turno", pero el presidente de la República Francesa toma la palabra y se dirige a todos los presentes para llamarles la atención.

"Disculpen. Todos. Eh, eh, eh. Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura con gente tan inspirada que viene aquí a dar un discurso con tanto ruido", señala Macron, a lo que añade que es una "total falta de respeto" y pide ausentarse a los ruidosos: "Si quieren hablar de temas ajenas o de cualquier otra cosa, les sugiero que vayan a las salas privadas o que salgan. Si quieren quedarse aquí, escuchamos a la gente y jugamos al mismo juego. ¿De acuerdo? Gracias".

El gesto de Macron le valió el aplauso de casi toda la sala, incluidos los ponentes, que posteriormente pudieron continuar con su discurso en condiciones óptimas tras dicha advertencia del mandatario galo.

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