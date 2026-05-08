Trump anuncia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania de tres días

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un alto el fuego entre Rusia y Ucrania de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de la Victoria. Sus homólogos, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, han aceptado esta propuesta.

En las redes sociales del mandatario estadounidense, ha explicado que "Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski".

El magnate republicano, con esta medida, ha expresado su deseo de que sea el "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada", "el mayor desde la Segunda Guerra Mundial". Un acuerdo que, como ha explicado, incluye el intercambio de prisioneros entre ambas partes.

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