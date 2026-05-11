Sentencia del juicio de la casa de los horrores de Oviedo: dos años y diez meses de cárcel para los padres que mantuvieron a sus hijos encerrados

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron encerrados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, ha informado la Fiscalía del Principado.

La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con ellos, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizarles a cada uno de ellos con 30.000 euros.

La Fiscalía solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.

Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.

Miedo infundado a un hipotético contagio

Los progenitores declararon en el juicio que los mantuvieron encerrados por un miedo infundado a un hipotético contagio, según el relato de la Fiscalía.

Fue en abril del año 2025 cuando, tras una denuncia de una vecina que sospechaba de la presencia de menores en el inmueble, se activó una investigación. El 28 de abril, los agentes acudieron al domicilio y se encontraron con los tres niños con mascarillas y rodeados de excrementos de animales. Habrían estado sin salir de casa desde 2021.

Para el Ministerio Público, el matrimonio encerró a los menores en el interior de la vivienda y los aisló de forma absoluta del mundo, "negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.

Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud, según mantuvo la Fiscalía durante el juicio.

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