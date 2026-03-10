Juicio a los acusados de tener encerrados a sus hijos en un chalet en Oviedo: ¿"Aislamiento voluntario" o "casa de los horrores"?

En Asturias comienza el juicio al matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante cuatro años en casa, sin colegio, sin médico y sin nada. La fiscalía acusa a los padres -que fueron detenidos hace un año- de detención ilegal y violencia psíquica.

Aquí no hay ninguna casa de los horrores

Uno de los abogados que defiende al matrimonio alemán ha asegurado que no hay ninguna casa de los horrores. "Es una situación muy compleja y no hay ninguna casa de los errores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario, una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario, que se ha volcado en sus hijos de una manera, quizás extravagante o heterodoxa, pero desde luego no criminal", ha subrayado el abogado Javier Muñoz.

Estas declaraciones se han producido minutos antes de la hora fijada para el juicio, que se va a celebrar a puerta cerrada "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" según acordó el tribunal, aunque sí podrán entrar en la sala representantes del Consulado de Estados Unidos, ya que la madre de los pequeños tiene doble nacionalidad.

Se enfrentan a penas de más de 25 años de cárcel

Ambos se enfrentan a penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, delitos que niega la defensa, que pide su libre absolución y aspira a que, en un futuro, la pareja pueda recuperar la custodia y darse la reunificación familiar.

Miedo infundado a un hipotético contagio

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, mantuvieron encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025 a sus hijos, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez por un miedo infundado a un hipotético contagio, según el relato de la Fiscalía.

Fue en abril del año 2025 cuando, tras una denuncia de una vecina que sospechaba de la presencia de menores en el inmueble, se activó una investigación. El 28 de abril, los agentes acudieron al domicilio y se encontraron con los tres niños con mascarillas y rodeados de excrementos de animales. Habrían estado sin salir de casa desde 2021.

Para el Ministerio Público, el matrimonio encerró a los menores en el interior de la vivienda y los aisló de forma absoluta del mundo, "negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.

Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud, según mantiene la Fiscalía.

¿"Aislamiento voluntario" o "casa de los horrores"?

Bautizada por los medios de comunicación como la 'casa de los horrores', el abogado de la madre, Javier Muñoz Pereira, y la del padre, Elena González, niegan que pueda tratarse en esos términos un caso que, en su opinión, debió ser tratado desde un principio por los servicios sociales del Principado de forma gradual y no por la vía penal.

Los motivos por los que la familia decidió aislarse del mundo serán objeto de un juicio que, según Muñoz, los letrados de la defensa piensan que a va a saldarse con la absolución de los progenitores, "con independencia de que los servicios sociales sigan apoyando a este matrimonio".

Escolarizados y aprendiendo el castellano

La letrada del padre ha incidido en que "no está acreditado el daño psicológico a los niños", que están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón y aprendiendo el castellano.

no son unos delincuentes

Los padres "no son unos delincuentes", ha añadido la abogada, que ha incidido en que las circunstancias en las que se encuentran emocionalmente son las de "cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión" y que además lleva separado de sus hijos desde hace casi un año.