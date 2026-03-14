"Me llamó a la habitación del hotel": el día que Paloma San Basilio dijo "no" a Donald Trump

"Una tiene un instinto y eso no tenía arreglo desde el principio", dice Paloma San Basilio sobre la peculiar anécdota que comparte con el presidente estadounidense Donald Trump. En una entrevista en Julia en la onda, la cantante recuerda el día en el que el mandatario le llamó a su habitación de hotel: "Como era fan, me contrató para cantar en el casino de Atlantic City. Después vino a verme al concierto y me llamó a la habitación del hotel. No pasó nada", confiesa.

La cantante tenía claro su "no" desde el principio. Recuerda entre risas que su asistenta, que se encontraba con ella en aquel momento en la habitación del hotel, dijo al mandatario: "La señora no está disponible". Y así fue. "Estoy convencida de que si le llego a decir que sí, no tenemos las guerras que estamos teniendo por el mundo, pero se veía venir. Se veía claramente que él iba a mandar y a hacer lo que le diera la gana".

Paloma San Basilio, de 75 años y más de 50 sobre un escenario, recuerda toda una trayectoria cargada de éxitos, aprendizajes y anécdotas (como la de Trump). "Tengo muchas".

La voz de Dulcinea

Ahora, cuando ya ha dicho adiós al mundo de los conciertos, la cantante está focalizada en 'Dulcinea', la obra de teatro a la que pone voz y con la que tiene unas 140 funciones a la vista. "Estoy feliz, me encanta el teatro. Siempre lo he tenido como asignatura pendiente", dice.

Preguntada por el potencial de su personaje, que recordemos que se trata de una de las figuras principales que acompaña a Don Quijote durante toda su historia, San Basilio admite que "es la primera vez" que se le da voz.

Porque sí, hay que recordar, como ha hecho Julia Otero, que "Dulcinea nunca habla en El Quijote". Algo que se puede traducir como una especie de "metáfora de lo que ha pasado siempre con las mujeres, que hablaban por nosotras pero nunca nos han escuchado", afirma la directora de Julia en la onda. Sea como fuere, Dulcinea ahora sí cuenta con voz, y menuda voz.

'Evita' como salvavidas

"'Evita' me salvó porque no entendía muy bien lo que hacía ahí arriba", confiesa San Basilio sobre el musical que le llevó al éxito. "Fue brutal (...) En aquel tiempo los conciertos eran tremendos y era todo muy complicado, pero yo era madre y tenía que sacar adelante a mi hija. Y cuando apareció Evita, cuando pude hacer un personaje y transformarme, fue tan bonito, que ahí fue cuando entendí lo que estaba haciendo".

A este musical se le suman otros grandes éxitos, como 'Juntos', una canción que es seña e identidad indiscutible de la cantante española. "La pequeña gran canción, que es 'Juntos', se convierte en patrimonio de generaciones".

Ahora, a sus 75, Paloma San Basilio, aunque ha cambiado el escenario por el teatro, sigue haciendo lo que más le gusta: "El teatro para mí es un salto cuántico. Creo que nunca tanta mentira tiene tanta verdad".