Rosa Navarro Durán advierte del uso de "las pantallitas" y reivindica la lectura de los clásicos: "Son la mejor herencia que tenemos"

Rosa Navarro Durán es filóloga, maestra y escritora y ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para presentar su último libro, 'El festín de la palabra' y para hablar de cómo han cambiado los tiempos. Ha ejercido la docencia desde 1969 hasta 2018 y actualmente es profesora emérita de la universidad. También ha sido jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras y del Premio Miguel de Cervantes.

Las cosas han cambiado mucho desde que comenzó su carrera. Ahora se dedica, sobre todo, a dar charlas y ha notado una pérdida notable en la concentración de los alumnos por culpa de "las pantallitas y Tiktok" y los "impulsos breves" que provocan. Es por eso que ha puesto en valor la importancia de la lectura, sobre todo de los clásicos, porque son "la herencia cultural" de nuestro país.

Escribe capítulos breves para adaptarse a los nuevos tiempos

La catedrática dio una charla la semana pasada en un instituto y se dio cuenta de dos cosas: "Los alumnos no preguntan nada y veía caras que reflejaban que no escuchaban", aunque se ha mostrado esperanzada, ya que no todos son así y algunos sí se acercan a ella para agradecerle lo que les ha contado.

No obstante, la catedrática ha reconocido que, últimamente, cuando escribe adaptaciones, los capítulos cada vez los hace "más breves", porque es consciente de la falta de atención y la dificultad que tienen cada vez más las personas para pasar un rato largo haciendo una misma actividad.

Los clásicos y sus enseñanzas aplicables al día a día

Es por ello, que ha animado a cultivar el hábito de la lectura, sobre todo de los clásicos, para ayudar a concentrarse y porque estas historias, aunque fueron escritas en los siglos XV-XVI-XVII son "la mejor herencia de nuestros escritores". De hecho, el objetivo de su libro es ese, abrir el apetito de los lectores para que se acerquen a los clásicos y descubran la riqueza y sabiduría que encierran sus obras.

Aunque ha sido "doloroso" elegir qué obras formaban parte de 'El festín de la palabra", lo ha hecho "con tiento". Por ejemplo, forman parte de este libro las coplas de Jorge Manrique, escritas en el siglo XV y que transmiten enseñanzas que empleamos en el día a día, como "cualquier tiempo pasado fue mejor" o "fulanito es muy amigo de sus amigos". "Las coplas no han dejado de admirarse, han quedado para siempre", ha aseverado la escritora.

Otras expresiones como "No te creas todo lo que te digan", "No te lamentes por lo que has perdido" datan, incluso, del siglo XII y son muy prácticas. Con respecto a la primera, la autora la ha relacionado directamente con los políticos actuales, a los que les alaban aunque esas alabanzas no sean ciertas, porque "están rodeados de zorros".

Quienes se ponen de perfil al Cid son unos ignorantes, no han leído el Cantar

El Cantar del Mío Cid es otra de las obras que también aparece. En concreto, un pasaje en el que se habla de la violencia que ejercen los yernos que intentan matar a sus mujeres. En relación con esto, Julia Otero y Rosa han recordado los dos últimos casos de violencia machista y la filóloga les ha dado un consejo: "¿Por qué no reflexionas? Hemos venido aquí a ser personas".

Asimismo, han comentado que en las redes sociales es habitual ver personas 'de bien' con una foto de perfil del Cid. Según Navarro Durán son "unos ignorantes" que no han leído el Cantar, porque si lo hubieran hecho, habrían descubierto "la belleza del personaje".

Preguntada por las formas de hablar de los jóvenes y la invasión de nuevas palabras y expresiones, como 'y punch', una forma de decir 'y punto' o 'se acabó' para zanjar una discusión, la autora ha reconocido que no la conocía, pero que cuando lee y no sabe lo que significa algo, lo busca en el diccionario, porque le interesa saberlo. "No soporto no saber lo que están diciendo", ha dicho, aunque cree que muchas de ellas "tienen fecha de caducidad".