Miguel Casanova presenta 'España partida en dos' versión cómic: "Ha sido un reto decidir qué se quedaba fuera"

El historiador Julián Casanova ha escrito el libro, 'España partida en dos'. Ahora, su hijo, que es guionista y cineasta, lo ha adaptado al cómic, algo que ha descrito como "un gran reto decidir qué se quedaba fuera y qué no", porque "una simple frase requería dos páginas para contarlo".

El libro cuenta la historia de la Guerra Civil, y como el autor es su padre, ha sido una ventaja porque le ha ayudado a decidir qué era más importante, a qué había que dedicar más páginas, qué podía contarse en menos... El objetivo final es intentar llegar a otros públicos y lectores y acercar la historia de la Guerra Civil.

La importancia de seguir hablando sobre la Guerra Civil

Miguel ha recordado que el proceso creativo del cómic coincidió con las encuestas en las que los jóvenes decían que con Franco se vivía mejor, algo "terrorífico y deprimente". Pero ha querido poner en valor que son muchos más los jóvenes que no piensan así y que todavía hay mucha gente en conocer la historia de la Guerra Civil, de la que queda "mucho que contar".

La primera edición del libro fue en inglés, porque fue un encargo. Si bien, en la última, Julián ha incluido un prólogo en el que llega hasta el día de la exhumación. Precisamente, con esa escena empieza el cómic.

¿Posibilidad de adaptar otras obras?

En un cómic son sumamente importantes las ilustraciones, algo de lo que se ha encargado Carles Esquembres. "Todavía no nos conocemos en persona", ha declarado Miguel, algo que pasará el próximo fin de semana en la Feria del Cómic de Madrid. Además, como es "fan de la historia de España", ha sido una suerte. "Él sabía mucho más que yo y sabía cómo guiarme", ha añadido.

Julián también ha alabado el proyecto que han creado Miguel y Carlos, porque han hecho "una síntesis preciosa" y ha asegurado que otros historiadores le han hablado sobre ello, porque nunca habían visto algo así. ¿Otros libros podrían ser adaptados? Lo ha dejado en el aire, pero ha reconocido que tiene en mente algunos capítulos de otras obras que podrían adaptarse.