Martirio alaba el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl: "Me pareció valiente y fantástico"

La cantante Martirio cumple 40 años en la música, por eso ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda, para hacer un repaso de su carrera. 'Al sur del tango' es su último proyecto, ya que después de escarbar en la música popular se ha declinado por este género. "Es un recorrido por los tangos que más me gustan y que se puede meter mejor el compás flamenco", ha contado. Para Martirio, el tango es "el marido de la copla" y es "un nuevo reto y un placer" interpretarlo en directo.

Preguntada por cómo ha sido dar el paso hacia el tango, ha asegurado que no le ha costado porque son dos géneros que se conocen "muy bien" y tienen mucho en común. Además, ha ido a Argentina donde cantó cuatro tangos con Chano y espera volver pronto con su grupo.

Su opinión del reggaeton

Haciendo un repaso de todos los palos que ha tocado en su carrera, solo le falta el reggaeton, le ha dicho Julia Otero entre risas. Si bien, Martirio ha rechazado cantar en algún momento algo de reggaeton. "No tengo ni edad ni ganas", ha señalado. Aunque entiende que hay gente a la que le guste, ha criticado que "las letras dejan mucho que desear".

Aun así, ha mostrado su admiración hacia Bad Bunny y su espectáculo en la Super Bowl. "Me pareció valiente y fantástico", ha indicado. Para Martirio, lo más importante es cantar lo que se cree e ir con los principios por delante. "Yo siempre he sido muy feminista; un artista es lo que canta y su repertorio", ha declarado en Onda Cero.

Según Martirio, las letras de las canciones tienen que leer poesía y las canciones tienen que decir algo, tienen que hacer a la persona reflexionar "e incluso para poder decirle a una chica que la amas, tienes que tener un poquito de tacto", algo de lo que el reggaeton carece, ha apuntado.

Su frase más conocida, 'arreglá, pero informal'

Martirio ha dado a la cultura española una de las frases que ya forman parte del vocabulario popular, "'arreglá', pero informal", que forma parte de la canción 'Las sevillanas de los bloques'. "Es una frase que me dijo Ana, la mujer de Kiko Veneno, que lo había dicho una mujer en el mercado. Así que viene del pueblo al pueblo va", ha relatado.

La primera peineta que se puso la hizo con cartón y papel de plata, además de sus típicas gafas negras y un abanico. Julia la ha comparado con Clark Kent, pero versión "cañí". La cantante ha confesado que esta iconografía le permite "tener los pies en el suelo y la cabeza en las nubes", porque muchas veces no le han reconocido fuera de los escenarios. "Es fantástico poder hacer un personaje que saque lo mejor de ti y poder conservar la intimidad", ha confesado.