El momento más emotivo entre Raquel Martos y Juan Gómez-Jurado: "Formabas parte de mi día a día"

El escritor Juan Gómez Jurado, autor en lengua castellana más leído del mundo y escritor del universo 'Reina Roja', ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para presentar su nueva novela, 'Mentira'. Preguntado por si tiene miedo a cómo sus lectores van a recibir esta nueva saga, ha reconocido que en los momentos previos a la publicación "se multiplica por mil", aunque él es de "naturaleza miedosa".

Así las cosas, ha confesado que toma medicación -recomendada por su psicológo- para sobrellevar mejor el estrés, el miedo e, incluso, el éxito. En este sentido, el escritor ha recordado el peor momento de su vida, cuando publicó 'Todo arde'. "Tenía la sensación de que me superaba todo por completo. Estaba en un octavo piso y dije, si me tiro por la ventana todo esto se acaba", ha relatado. En se momento decidió buscar ayuda, porque no era "capaz" de sobrellevar los pensamientos intrusivos.

Su novela es "Agatha-Cristiana"

'Mentira' es una historia que ocurre en un pueblo de 20 habitantes aislado en la nieve. Algo que pasa en el mundo actual, a pesar de la hiperconexión. "Es una novela Agatha-Cristiana", ha explicado, porque tiene como inspiración historias de los años 30 y 40.

En relación a esta época, en la novela hay muchas referencias al cine clásico, que le han servido para configurar el personaje principal, porque las mujeres de esos años son "muy distintas a nuestras mujeres contemporáneas". Por ejemplo, ha comparado que en esa época era "normal" ver a protagonistas masculinos pegando a mujeres, como en 'Gilda'.

El consejo que le daría a su yo de hace 20 años

Para Gómez Jurado, la ficción es "la manera de llegar a la verdad". En la ficción, la mentira profesional se ejerce a través de una persona que arregla problemas "de índole ilegal" y empieza a mentir hasta resolver esa situación. Aunque también existen mentirosos profesionales en la vida real, como "un señor que le habla por pinganillo a Ayuso".

La protagonista de la nueva novela es una mujer, algo habitual es sus historias, porque le gustan más que los hombres. De hecho, se acaban de cumplir 20 años de la publicación de su primera novela. En este sentido, si pudiera decirle a su yo de entonces, le aconsejaría que no se encerrara tanto en sí mismo.

Raquel Martos, al borde las lágrimas al recordar cuando Juan formaba parte de Personas Físicas

El momento más emotivo de la charla ha sido cuando los oyentes han mandado audios a Juan Gómez Jurado y han recordado cuando formaba parte del equipo de Personas Físicas, la sección de Julia en la Onda, junto con Raquel Martos, también presente en la entrevista. La periodista, al borde las lágrimas, le ha confesado que le echa mucho de menos.

"Tener los libros de Juan es una manera de tenerle a él, pero... ¿Sabes cuando echas mucho de menos a alguien? Pues es cuando te das cuenta de lo mucho que querías a esa persona y que como formaba parte de tu diario, de tu día a día, pues lo sabías...".

Hablando sobre leer en papel o en digital, el escritor ha contado que cuando la letra es pequeña, le cuesta leer en papel, por eso suele comprar los libros en a,bos formatos, pero que si uno en concreto le gusta mucho, sí o sí lo compra en papel.