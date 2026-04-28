Última hora de la guerra en Irán, en directo: Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas"

Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado este lunes la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.

En el citado comunicado, los 96 países y organizaciones firmantes han argumentado que "el cierre del estrecho de Ormuz y la continuación de los ataques en él constituyen una amenaza para la seguridad internacional y para los derechos y libertades de navegación", reclamando el libre tránsito por el citado paso como "un pilar fundamental de la seguridad y la prosperidad mundiales".