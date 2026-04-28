Última hora de la guerra en Irán, en directo: Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas"
Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, han reclamado la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz. Por otro lado, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas.
Irán afirma que se han fijado "condiciones específicas" para continuar las negociaciones con EEUU
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Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"
Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado este lunes la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.
En el citado comunicado, los 96 países y organizaciones firmantes han argumentado que "el cierre del estrecho de Ormuz y la continuación de los ataques en él constituyen una amenaza para la seguridad internacional y para los derechos y libertades de navegación", reclamando el libre tránsito por el citado paso como "un pilar fundamental de la seguridad y la prosperidad mundiales".
El brent sube el 1 % y supera los 109 dólares mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado
El barril de petróleo brent para entrega en junio sube de nuevo este martes, el 1,14 %, y supera los 109 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el estrecho de Ormuz cerrado.
EEUU intercepta otro petrolero iraní en medio de bloqueo marítimo contra Teherán
El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.
Irán vuelve a acusar a EEUU de "piratería" y alega que "debe rendir cuentas"
El Ministerio de Exteriores de Irán ha denunciado este lunes la "legalización sin tapujos de la piratería" por la interceptación de dos buques iraníes la pasada semana por parte de Estados Unidos, país al que ha exigido rendición de cuentas por el bloqueo naval impuesto por sus Fuerzas Armadas mientras las negociaciones entre Washington y Teherán siguen sin llegar a puerto.