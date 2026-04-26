El vídeo del momento en el que se produce el intento de atentado contra Donald Trump: así fue la detención del atacante

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido objeto de un nuevo intento de atentado -el tercero en dos años- durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el Hotel Hilton de Washington. Un hombre armado con una pistola y varios cuchillos atravesó corriendo el perímetro de seguridad con la intención de entrar en el salón de actos, pero fue detenido por el Servicio Secreto, que evacuó rápidamente al presidente y su Gabinete.

El incidente comenzó poco después del inicio del evento, alrededor de las 20:36 horas, según ha explicado en Julia en la onda el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, cuando el detenido, Cole Allen —profesor californiano de 31 años— se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel, el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan fue objeto de otro atentado en 1981 que casi acaba con su vida tras recibir varios disparos.

Al aproximarse a los agentes, se ve en las imágenes cómo Allen abre fuego y arranca a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Únicamente, pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto. Antes de eso, efectuó un disparo que hirió a un policía que, afortunadamente, salvó la vida, ya que llevaba chaleco antibalas.

A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hotel Hilton, el Servicio Secreto comenzó a evacuar a Donald Trump y a todos los miembros del Gabinete, entre ellos, al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.

Acto seguido, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida. Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.