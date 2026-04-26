Donald Trump, evacuado ileso de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han sido evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense.

"Un lobo solitario" de 31 años y californiano

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior a lo sucedido.

Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se puede apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado. Según las autoridades, el atacante portaba varias armas y actuó solo.

Instantes después de la evacuación, el mandatario ha querido quitar hierro al asunto con una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que ha agradecido el "fantástico trabajo" del servicio secreto de su Administración.

Por su parte, el servicio de inteligencia ha subrayado la "valentía" de sus integrantes, especialmente la de un oficial disparado por el atacante que se encuentra por el momento fuera de peligro al haber portado un chaleco antibalas.

"Hoy se ha visto lo peor y lo mejor de este país"

"No es fácil, y puedo decirles que han actuado de forma admirable. Hemos podido ver lo que hacen. Y esa persona, cuando se abalanzó contra un puesto de control, fue detenida. Esto demuestra que nuestro sistema de protección en múltiples niveles funciona. Y estoy agradecido a nuestros socios que nos ayudan a construir y proteger estas instalaciones", ha enfatizado un comunicado publicado en redes por el Servicio Secreto.

"Hoy se ha visto lo peor y lo mejor de este país", ha asegurado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, al comenzar la rueda de prensa aclaratoria.

"Se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas"

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

El presidente ha agradecido asimismo la labor del Servicio Secreto, al que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficiente". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

La velada de corresponsales se ha visto interrumpida después de que se escuchara un ruido de origen no identificado en el interior del recinto, lo que ha provocado una reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.