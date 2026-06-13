Moncloa considera que el posible delito fiscal de Zapatero por el caso de las joyas podría estar prescrito

Desde Moncloa, la confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue intacta, incluso una vez que el juez José Luis Calama haya decidido abrir una pieza separada sobre las joyas halladas en el despacho del militante socialista en la sede de Ferraz.

Fuentes del Gobierno consultadas por LaSexta han señalado que, en el caso de que Zapatero hubiera cometido un delito fiscal (cosa que ponen que duda), ese delito ya estaría prescrito, ya que dan por hecho que lo habría cometido antes de 2012. En su día, su entorno ya explicó que las joyas mas lujosas eran regalos de monarquías árabes que habría recibido cuando el socialista estaba al frente de la presidencia del Ejecutivo.

Según indica LaSexta, estas mismas fuentes han asegurado que la causa "se va a caer como un castillo de naipes", además de apuntar a que todo es un disparate y que la decisión de Calama de abrir la pieza separada ha surgido "para tapar que ahora mismo está en cuestión la legalidad de todo este procedimiento", refiriéndose así a la petición de la defensa de Zapatero en averiguar cómo se obtuvo y se custodió por parte de Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.

Las joyas de 1,3 millones, en una pieza separada del caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

El magistrado indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".