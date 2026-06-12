CASO ZAPATERO

El juez abre una pieza separada contra Zapatero por contrabando y delito fiscal por las joyas halladas en el registro de su despacho

El magistrado abre pieza separada para investigar al expresidente del Gobierno por las joyas encontradas en su oficina en Ferraz.

Las joyas de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros: el resultado de a tasación de las piezas que la UDEF halló en su despacho

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ondacero.es

Madrid |

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo. | EFE/José Manuel Pedrosa

El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

Indicios de "posible defraudación tributaria relevante"

El magistrado indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%.

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