El portavoz de Zapatero pide "perdón" por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas halladas en el despacho del expresidente

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero y que ejerció como portavoz autorizado del expresidente en los primeros momentos del registro de su despacho, ha pedido perdón por "haber inducido a error sobre el valor de las joyas" del líder socialista.

La joyería Ansorena, a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación que ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Ese valor ha sido calculado por la citada joyería con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

Por su parte, Luis Arroyo, como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, aseguró que estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", según le había trasladado el exjefe del Ejecutivo. La secretaria de Zapatero atribuyó además el origen de estas joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

A este respecto, Arroyo se ha disculpado en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero", ha trasladado en su publicación.

En este sentido, el también presidente del Ateneo de Madrid ha señalado que Zapatero "dará explicaciones ante el juez", también sobre las joyas, durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio.

Asimismo, Arroyo ha defendido que "siempre" trata de "informar con honestidad y veracidad". "No concibo la comunicación de otro modo. Gracias", ha concluido en su mensaje en 'X'.

Qué joyas intervinieron en e registro al despacho de Zapatero

La UDEF se incautó de relojes, collares, pulseras y otros efectos en el registro realizado el pasado 19 de mayo, que tuvo lugar tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería presuntamente el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea española Plus Ultra en la pandemia.

En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.