"Llevamos de espaldas a nuestros montes 60 años": por qué la sobreproducción de biomasa agrava los grandes incendios

Ante los numerosos incendios forestales registrados en España durante lo que va de verano, cada vez cobra más fuerza la necesidad de replantear el modelo de gestión del territorio. España es el segundo país con mayor superficie forestal de Europa y genera entre 50 y 60 millones de toneladas de biomasa al año. Sin embargo, solo se aprovechan entre 15 y 20 millones, mientras que el resto permanece acumulado en los montes, aumentando el riesgo de que sirva de combustible en caso de incendio.

Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero, ha explicado que casi el 60% del territorio español se encuentra abandonado y necesita una inversión continuada, según advierte el Colegio de Ingenieros de Montes. Su portavoz, Margarita Hernández, señala que "en torno a 45 millones de toneladas quedan todos los años en nuestros montes y se van acumulando". Además, lamenta que "llevamos así casi de espaldas a nuestros montes 60 años".

Medios para combatir el fuego

Rodríguez Burgos también ha informado de que España dispone oficialmente de catorce aviones contra incendios, aunque en la actualidad solo siete están operativos. "El resto está fuera de combate por averías y mantenimiento", ha precisado.

Asimismo, ha recordado que hace cuatro años los ministerios de Defensa y para la Transición Ecológica firmaron un acuerdo para actualizar y modernizar los aviones con el objetivo de garantizar que al menos diez aeronaves estuvieran siempre disponibles. Para ello se planteó utilizar los fondos europeos, pero el contrato de mejora no llegó a ejecutarse después de que el fabricante solicitara dos millones de euros adicionales. Finalmente, esos fondos se destinaron a programas de biodiversidad.

Un Pacto de Estado por los Bosques

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) considera que el cambio climático "está agravando los incendios forestales pero no explica por sí solo su magnitud". A su juicio, la situación actual es consecuencia del "fracaso de la política forestal", por lo que reclama un rediseño basado en un Pacto de Estado por los Bosques.

La organización lamenta que, durante demasiado tiempo, la política forestal no haya respondido a la realidad diversa, compleja y cambiante de los montes españoles. Mientras los bosques crecían y acumulaban combustible vegetal, la gestión forestal fue perdiendo peso entre las prioridades de las administraciones públicas.

Para revertir esta situación, COSE propone reconocer la gestión forestal sostenible como una actividad de interés general, con el objetivo de proteger la vida de las personas, adaptar los bosques al cambio climático y conservar el patrimonio natural. También reclama una fiscalidad adaptada a la actividad selvícola, la implantación de servicios permanentes de compensación por los servicios ecosistémicos y una simplificación de los procedimientos administrativos.

Además, plantea impulsar la movilización sostenible de la biomasa, favorecer la agrupación de propietarios forestales y fomentar la profesionalización del sector. A ello suma la necesidad de desarrollar una planificación territorial frente a los grandes incendios, identificando zonas estratégicas de gestión, priorizando las actuaciones preventivas y garantizando una financiación estable.

COSE insiste en que "no pedimos privilegios", sino que el Estado otorgue a los bosques "la misma importancia estratégica con la que protege cualquier otra infraestructura esencial del país". La organización sostiene que cada euro invertido en gestión forestal evita pérdidas ambientales, económicas y sociales "muy superiores" y defiende que la sociedad española "debe decidir si quiere seguir reaccionando cada verano ante incendios cada vez más extremos o comenzar, de una vez, a construir la política forestal que nuestro país necesita".

El impacto en el sector agrario

Por su parte, Andrés Góngora, representante de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ha denunciado el abandono de los cortafuegos y ha alertado de las graves consecuencias que los incendios tienen para el sector primario. Según ha señalado, las pérdidas no solo afectan a la masa forestal, sino también a los cultivos de cereales y a la ganadería, cuyos los profesionales aseguran que "se les hace difícil levantar cabeza".