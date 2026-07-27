Las imágenes por satélite muestran densas columnas de humo de los incendios forestales en el centro de España

El incendio en Ávila, Madrid y Toledo continúa activo y los servicios de emergencias trabajan en su extinción en unas horas que serán decisivas ante la amenaza de una nueva ola de calor que afectará a toda España.

El de Ávila, con 50.000 hectáreas calcinadas, es ya el incendio más grave de la historia y a este dato se añade que en lo que va de año se han quemado más de 170.000 hectáreas en una decena de grandes incendios en España, lo que significa que se ha multiplicado por seis los registros del año pasado por estas fechas.

En estos días se han sucedido las imágenes de los montes ardiendo, de casas quemadas y de poblaciones enteras evacuadas, pero también tiene su impacto las imágenes recogidas por el satélite 'Copernicus' de la Unión Europea que muestra densas columnas de humo en el centro de la península ibérica.

La imagen por satélite ayuda a evaluar la situación

El Centro Nacional de Emergencias (Cenem) ha recurrido al programa europeo 'Copernicus' para seguir desde el espacio la evolución del gran incendio forestal que afecta a amplias zonas de las provincias de Madrid y Ávila y que, tras la propagación y unión de los distintos frentes, se aborda ya como un único incendio, con la cercanía además del otro gran frente de fuego activo en Almorox (Toledo).

Así lo confirmó este domingo el Ministerio del Interior, que detalló que la operación satelital ha generado hasta el momento ocho mapas y nueve productos cartográficos para delimitar la superficie afectada, analizar la evolución del fuego y apoyar las labores de evaluación de daños. Según la información facilitada por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, el Cenem activó el pasado 23 de julio la operación EMSR900 para cartografiar inicialmente el incendio de Brieva (Segovia).

La petición se amplió posteriormente para incorporar los incendios de Almorox (Toledo), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), y Burgohondo (Ávila), ante la evolución de los distintos frentes.

En total, el Cenem ha solicitado dentro de esta operación tres áreas de análisis, nueve productos cartográficos y ocho mapas de emergencia. Esta información obtenida a través de imágenes de satélite y otros datos geoespaciales "permite delimitar las zonas afectadas, observar la evolución del incendio y facilitar la toma de decisiones de las autoridades responsables de la gestión de la emergencia".

Un sistema de la UE

El Servicio de Gestión de Emergencias de 'Copernicus' es el sistema de la Unión Europea que proporciona gratuitamente imágenes de satélite, datos geoespaciales y cartografía para apoyar la respuesta ante catástrofes naturales, emergencias provocadas por la actividad humana y crisis humanitarias.

A través de su servicio de cartografía bajo demanda, denominado 'On Demand Mapping', elabora mapas para delimitar las áreas afectadas, evaluar los daños y facilitar la toma de decisiones de las autoridades encargadas de gestionar las emergencias.

El Cenem, dependiente de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, es el organismo encargado de solicitar en España la activación de este mecanismo europeo.