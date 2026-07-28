"No está prohibido desbrozar, pero hay una hiperregulación": la crítica de un experto sobre el descuido de los montes

Los incendios forestales que están arrasando España han puesto sobre la mesa el debate sobre la falta de cuidado de los montes y bosques. Hay quienes afirman que está prohibido desbrozarlos, y quienes aseguran lo contrario. Para ello hay que consultar lo que dice la ley de Montes.

El experto 'Desbroponte', cuyo trabajo consiste en limpiar los montes, ha asegurado que "no está prohibido desbrozar, sin embargo, hay una hiperregulación". Para explicarlo, ha puesto varios ejemplos. Por ejemplo, una finca particular, privada, que no esté cerca de un río o de una zona protegida por patrimonio, "sí se puede desbrozar sin problemas". Simplemente hay que tener en cuenta las medidas de protección contra incendio.

Si bien, el problema principal es que la mayoría de los montes pertenecen a "comunidades de montes". ¿Qué pasa con esto? Tras la creación de la Ley de Montes, se ha regularizado todo "muchísimo más". Antes cualquiera podía ir al monte para aprovechar la madera sobrante o cortar árboles y plantar nuevos, pero ahora no.

El elevado precio de los planes de ordenación

Cada comunidad ha sacado su propia normativa y en Galicia, por ejemplo, es necesario contratar un plan de ordenación, que lo hace un ingeniero, y el precio puede variar de 3.000 a 10.000 euros. Así como solicitar una serie de permisos. "Al final lo hacen unas empresas grandes, pero antes lo podías hacer tú mismo con un pequeño tractor y un remolque".

El desbroce en sí no está prohibido; en los montes comunales hay que ponerse de acuerdo con los comuneros y no hace falta el plan de ordenación, pero "a nadie le va a interesar desbrozar una finca que no puede aprovechar para su beneficio", ha criticado el experto. "Nadie va a hacerlo gratis si no lo puede aprovechar".

También hay que pagar para pastar los rebaños

Lo mismo pasa con los animales. Antes podías llevar un rebaño a la comunidad de montes, pero ahora "si los quieres tener legalmente, hay que solicitar un plan de ordenación. Si hay que pagar ese dinero por tener los animales en el monte, prefieren pagar ese dinero para pienso y tenerlos en cuadras", ha resumido el experto.

Como consecuencia, los montes están descuidados y cuando hay un incendio, el avance de las llamas es voraz. "Esos incendios son muy difíciles de parar cuando los montes no están desbrozados por la parte de abajo", ha señalado.

No se pueden recoger piñas

En el caso de las fincas privadas que están dentro de un Parque Natural o protegido por la Biosfera, "la cosa se complica para el propietario". Según 'Desbroponte', aunque el terreno es tuyo, hay que pedir permisos y autorizaciones que cuestan dinero y al final la persona las acaba abandonando porque no sale rentable.

El experto también ha criticado que estas normativas tampoco permiten recoger piñas del suelo, que antes se usaban mucho para la lumbre: "Ahora dicen que no se puede porque las piñas son semillas para que crezcan más pinos". En resumen, aunque muchas cosas no son prohibiciones al uso, "son regulaciones que impiden que la gente limpie los montes como antes".