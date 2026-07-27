El grave problema de la falta de medios en la lucha contra incendios: "Solo están operativos la mitad de los hidroaviones"

Los nuevos 'megaincendios' que están arrasando España están poniendo sobre la mesa nuevos debates, como el de la necesidad de una nueva forma de gestión de los montes y bosques, así como el de la renovación y/o ampliación de los medios para la lucha contra incendios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 21 de mayo presentó la campaña de lucha contra incendios y aseguró que España contaba con hidroaviones, también llamados FOCA.

Sin embargo, tal y como ha explicado en Onda Cero el periodista Ignacio Rodríguez Burgos, de los 14 hidroaviones que hay en nuestro país, "solo hay siete operativos", es decir, la mitad. ¿Qué pasa con el resto? "Están fuera de combate por averías y mantenimiento", ha añadido.

El fabricante pidió más dinero del acordado

Tal y como ha explicado Rodríguez Burgos, hace ya cuatro años, el Ministerio de Defensa y el de Transición Ecológica firmaron un acuerdo para firmar y modernizar los aviones y "para que siempre 10 de ellos estuvieran disponibles". Para ello, iban a utilizarse los Fondos Europeos.

Sin embargo, el contrato de mejora no se llevó a cabo, porque el fabricante de estos aviones pidió dos millones de euros más de los previamente acordados. "Por tanto, el dinero de los fondos europeos para aviones contra incendios se derivó a programas de biodiversidad", ha resumido el periodista de Onda Cero.

En este sentido, el diario El Mundo publicó el pasado 14 de julio una investigación sobre este tema, en la que explica que pudo acceder a un correo electrónico enviado desde el Ministerio de Transición Ecológica a las Comunidades Autónomas en el que se dice, textualmente, que "la flota es cada vez más antigua", lo que conlleva una serie de problemas.

Solo se aprovechan 15 millones de toneladas de biomasa de las 50 anuales

España, además, tiene otro problema añadido en la lucha contra los incendios. Nuestro país produce 50 millones de toneladas de biomasa cada año, de las cuales, solo se aprovechan entre 15 y 20 millones. "Llevamos de espaldas a los montes casi 60 años", ha criticado Margarita Hernández, portavoz del Colegio de Ingenieros de Montes. Por ello, desde este organismo insisten en la necesidad de inversión "de manera continuada".

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora ha lamentado que los cortafuegos "no se cuidan" y ha advertido de las "enormes pérdidas" de cereales y ganadería por los incendios. "Cuando hay un incendio, lo que arde es tu propia maquinaria, tus instalaciones… Levantarse de cero es muy difícil".