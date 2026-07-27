Prestaciones para los trabajadores afectados por los incendios: quiénes pueden acogerse a las medidas y qué cubren los permisos

El Ministerio de Trabajo prepara un paquete de medidas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios, por la que el Estado asumirá la totalidad de los costes, tanto salariales como de cotizaciones sociales.

Fuentes de Trabajo han explicado que esta nueva prestación, que previsiblemente se aprobará en un real decreto ley este martes en el Consejo de Ministros, se circunscribe a la catástrofe asociada a los incendios actuales, aunque tiene vocación de convertirse en estructural para todas las emergencias extremas.

Quiénes pueden optar a esta prestación y qué cubren estos permisos

La prestación abarcará situaciones que ahora mismo quedan fuera de los denominados permisos climáticos, ya que darán cobertura, por ejemplo, a trabajadores que hayan perdido su casa o que hayan sido evacuados, por lo que no están en condiciones de acudir a su puesto de trabajo, aunque este no haya sido directamente afectado por la catástrofe.

Además, se ampliará en cinco días adicionales el permiso de fallecimiento.

El paquete, que ha sido abordado con las consejerías autonómicas afectadas y los agentes sociales regionales, es complementaria a la legislación actual.

Así, una empresa afectada por el fuego ya puede solicitar un ERTE por fuerza mayor y un trabajador que no puede llegar a su puesto porque la carretera está cortada puede solicitar un permiso climático, pero aquel que lleva varios días viviendo en un pabellón tras ser evacuado no está protegido, aunque no esté en condiciones de ir a trabajar, una circunstancia que ahora se regula.

La idea, explican desde Trabajo, es proteger a los trabajadores sin trasladar el coste a las empresas, lo que requerirá una inversión sin precedentes del Ministerio de Trabajo, que va a correr con todos los gastos salariales y de cotizaciones sociales de trabajadores y empresas.