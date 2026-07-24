Así serán los nuevos billetes de euro: el BCE lanza una votación pública con Cervantes como una de las 10 propuestas

Los billetes de euro se preparan para uno de los mayores cambios desde su creación. El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un nuevo paso en el proceso de rediseño del dinero en efectivo al presentar este miércoles diez propuestas para la futura serie de billetes de euro, cinco inspiradas en la cultura europea y otras cinco centradas en ríos y aves.

Para ello, la institución ha abierto una consulta pública para que los ciudadanos de toda la zona euro puedan expresar su opinión y ayudar a elegir el diseño que llegará a los bolsillos de millones de personas en los próximos años.

La renovación de los billetes de euro forma parte de una estrategia del BCE para modernizar su imagen, reforzar la seguridad frente a las falsificaciones y hacer que el efectivo siga siendo un medio de pago atractivo y representativo de la identidad europea. Aunque el uso de los pagos digitales continúa creciendo, el BCE considera que el dinero en efectivo sigue desempeñando un papel esencial en la economía y quiere que los nuevos billetes reflejen los valores, la diversidad y el patrimonio compartido de los países de la eurozona.

Primer rediseño desde 2002

Los diez diseños presentados son el resultado de un concurso europeo en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos. Tras ello, las propuestas fueron evaluadas por un jurado independiente integrado por 21 expertos en disciplinas como diseño gráfico, comunicación, historia o neurociencia, designados por los bancos centrales nacionales de la zona euro.

La encuesta permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y estará acompañada por un estudio demoscópico independiente realizado sobre una muestra representativa de ciudadanos de la eurozona. De esta forma, los nuevos billetes de euro no entrarán en circulación de forma inmediata, sino que tendrán que pasar varias fases, entre ellas la recogida de opiniones ciudadanas, la selección del diseño ganador y el desarrollo técnico de los billetes.

Una vez completado este proceso, el Consejo de Gobierno del BCE decidirá cuál será el aspecto definitivo de la nueva serie y fijará el calendario para su fabricación y puesta en circulación.

Grandes figuras como Cervantes o Beethoven

"Durante todo el proceso, quisimos asegurarnos de que se escucharan las voces de los europeos, porque si imprimimos los billetes, los billetes son vuestros", eran las palabras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Debido al "rico" patrimonio cultural que existe en Europa, los diseños se han inspirado en grandes figuras reconocidas por todo el territorio.

De esta manera, los cinco primeros diseños cuentan con personajes célebres europeos como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Stuttner en la cara delantera de los billetes.

¿Cuándo saldrán a la luz los nuevos billetes?

Una vez los billetes pasen por todas las fases, comenzarán a ser fabricados. Por ello, el Consejo de Gobierno prevé escoger el diseño ganador antes de finalizar 2026, teniendo en cuenta las recomendaciones del jurado, la evaluación técnica y la opinión de los ciudadanos.

Una vez elegido el diseño, comenzará una fase de desarrollo y una fase de pruebas antes de iniciar la producción de los nuevos billetes, cuya entrada en circulación se producirá en los próximos años.