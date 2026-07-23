El Gobierno activa el Plan Auto+: así puedes beneficiarte de la ayuda para comprar un coche nuevo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de manera oficial el Plan Auto+, una ayuda que tiene como objetivo ofrecer un refuerzo económico para aquellos ciudadanos que quieren acceder a un nuevo vehículo. Medio año después de ser anunciada, el Gobierno activa la medida para incentivar la demanda de vehículos eléctricos.

En total, el Gobierno destinará 400 millones de euros para ofrecer ayudas que podrán descontarse del precio total de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Asimismo, tal y como ha explicado el ministro de Industria, Jordi Hereu, aquellos ciudadanos que hayan adquirido ya un vehículo nuevo podrán adherirse al Plan Auto+, siempre y cuando la compra del automóvil se haya realizado desde el 1 de enero de 2026.

Respecto a la gestión, esta estará centralizada a nivel estatal, eliminando la dispersión autonómica del anterior MOVES III. En este caso, la ayuda se aplicará como un descuento a la hora de comprar el vehículo en el concesionario, evitando que el cliente tenga que adelantar el dinero.

¿Cómo solicitar la ayuda?

Según ha explicado Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, esta ayuda podrá ser solicitada por trabajadores por cuenta propia, pymes y micropymes, y solo se podrá recibir una ayuda por vehículo. En cuanto al proceso de presentación de la solicitud, todo dependerá de si ya se ha producido la compra del vehículo o no.

En el caso de haber comprado el vehículo, los interesados deberán presentar la solicitud a través de la plataforma telemática de la Agencia Tributaria o el Ministerio de Industria. Tras ello, se recibirá el abono de la ayuda en un plazo de 60 días, aunque también podrá escoger su deducción íntegra en la próxima declaración del IRPF o impuesto de sociedades.

Por el contrario, si aún no se ha producido la compra, será el concesionario el que deba realizar el trámite. Posteriormente, se bloquearán los fondos, el cliente recibirá un certificado que valide la operación y la ayuda se descontará directamente del precio total del vehículo.

Además, los ciudadanos deberán aportar la siguiente documentación:

Certificado de titularidad del vehículo antiguo y que se va a achatarrar.

Última ITV de dicho vehículo.

Recibo del último impuesto de circulación que se ha abonado.

Declaración responsable de ayudas.

Cuantías de la ayuda

La cuantía de las ayudas del Plan Auto+ dependerá del tipo de vehículo. El 100% de la ayuda será de un total de 4.500 euros por turismos con etiqueta de 0 emisiones y cuyo coste no supere los 35.000 euros. No obstante, la cuantía podrá alcanzar los 6.000 euros para autónomos y empresas de hasta diez trabajadores.

De igual forma, quienes compren furgonetas o camiones ligeros cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas (N1) podrán recibir hasta 5.000 euros por parte del Gobierno sin limitación en el precio del vehículo. Por último, las motos eléctricas solo podrán recibir entre 1.100 y 1.500 euros.

El Gobierno explica que para cobrar el 100% de la ayuda máxima, el Gobierno seguirá la fórmula 'EEE' (Eléctrico, Económico y Europeo), de tal forma que se premiará a aquellos modelos eléctricos más baratos fabricados en suelo europeo para ayudar a la industria.