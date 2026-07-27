Miguel Bosé estalla por la ola de incendios en España y critica a los ecologistas: "Espero que sean ellos los que ardan"

Mientras España vuelve a enfrentarse a un verano marcado por los incendios forestales, el intérprete Miguel Bosé ha irrumpido en el debate público con un nuevo y polémico mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

El artista, conocido por expresar sin filtros sus opiniones sobre cuestiones políticas y sociales, ha aprovechado la situación para señalar directamente a los ecologistas y a las políticas medioambientales, culminando su reflexión con una frase que ha generado una fuerte polémica.

Bosé carga contra el ecologismo por la gestión del monte

A través de un mensaje difundido en su perfil de Instagram, en una publicación con imágenes y videos de estas tragedias ambientales, Miguel Bosé sostiene que los incendios que cada verano afectan a España son consecuencia, en parte, de las restricciones que, a su juicio, impiden una correcta gestión del monte.

"Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos", comienza escribiendo el cantante.

En su publicación, Bosé critica a quienes denomina "las luminarias del medioambiente y del ecologismo", a quienes acusa de impedir y sancionar labores como el desbroce del campo mientras, según afirma, desconocen la realidad de quienes llevan generaciones viviendo y trabajando en el entorno rural.

"Impiden y multan el desbroce del campo pretendiendo, desde sus despachos bien untados, saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo", asegura.

Sospechas sobre los terrenos quemados

El artista también desliza una acusación sobre el destino que podrían tener las superficies afectadas por los incendios. Sin aportar pruebas que respalden esa afirmación, Bosé sostiene que las hectáreas calcinadas acabarán destinándose a proyectos de energías renovables.

"Ahora se abren apuestas para ver cuánto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico", escribe.

Estas declaraciones conectan con un discurso que el cantante ha mantenido en los últimos años, mostrando un fuerte rechazo hacia determinadas políticas relacionadas con el cambio climático y la Agenda 2030.

La frase que ha provocado la mayor polémica

Sin embargo, el momento más controvertido de su publicación llega en la última línea del mensaje, donde Bosé dirige unas palabras contra quienes considera responsables de la situación.

"Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan."

La contundencia de esa frase ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios han criticado el tono empleado por el cantante, mientras otros han respaldado su denuncia sobre la gestión forestal y el abandono del medio rural.

Una vez más, Miguel Bosé vuelve a situarse en el centro de la polémica con unas declaraciones que trascienden el debate medioambiental y que, previsiblemente, seguirán generando discusión en los próximos días.