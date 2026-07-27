Elisa Beni ironiza sobre el Pacto de Estado: "El mayor incendio de la historia de España y parecía que estaba mal pedir la emergencia nacional"

La periodista Elisa Beni ha cuestionado la utilidad real de los pactos de Estado en España a raíz de la gestión de los grandes incendios forestales que han afectado en los últimos días a Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Durante su intervención en 'Por Fin', de Onda Cero, ha sostenido que este tipo de acuerdos suelen romperse precisamente cuando llegan las situaciones de mayor tensión política y emergencia.

Beni ha utilizado como ejemplo el incendio de Ávila, al que ha calificado como "el mayor que ha habido nunca en la historia de España", junto al fuego declarado en la Sierra Oeste de Madrid, que ha llegado a amenazar diversas poblaciones y ha obligado a desplegar un amplio operativo de extinción.

"Cuando llega la emergencia, los pactos se rompen"

La periodista ha recordado que no es la primera vez que un gran acuerdo político acaba perdiendo su sentido cuando surgen situaciones de crisis. Pone como ejemplo tanto al Pacto Antiterrorista como al Pacto de Estado por la Justicia.

"No han funcionado nada bien los dos principales que hubo", ha afirmado. Sobre el primero ha recordado que fue impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero cuando aún estaba en la oposición y que Mariano Rajoy terminó aceptándolo "arrastrando los pies". Sin embargo, ha señalado que "al final se rompió cuando los atentados del 11-M".

A su juicio, el mismo patrón se ha repetido con otros acuerdos. "Se hacen pactos de Estado y cuando llega la emergencia... como interesa políticamente tirarse los trastos, se rompe, se da por roto el pacto y se tiran los trastos igual", ha lamentado.

Por ello, ha ironizado sobre las continuas propuestas de alcanzar nuevos acuerdos entre los grandes partidos. "Lo de proponer el pacto me parece como palabra vacía", ha asegurado.

Críticas a la gestión de los incendios

"Un incendio que ha resultado ser de unas proporciones, el de Ávila, el mayor que ha habido nunca en la historia de España, el de Madrid a punto de unirse con él y amenazando poblaciones grandes, etcétera, y resultaba que todavía parecía que estaba mal pedir que fuera una emergencia nacional", ha criticado.

Para la periodista, el verdadero debate debería centrarse en mejorar la coordinación entre administraciones en lugar de convertir la gestión de este tipo de catástrofes en un enfrentamiento político.

El modelo francés como ejemplo

Elisa Beni ha comparado la organización española con la francesa para defender una mayor coordinación estatal de los recursos de extinción.

Ha explicado que Francia, al ser un Estado más centralizado, dispone de una estructura que facilita la movilización inmediata de medios allí donde son necesarios. "Francia es un país jacobino, totalmente centralista", ha recordado, destacando que el prefecto forma parte directamente de la estructura del Estado.

Además, ha señalado que tanto en los incendios registrados en Francia como en los de España ha sido necesario recurrir al Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar los operativos.

En su opinión, resulta más eficiente disponer de recursos compartidos que obligar a cada comunidad autónoma a contar con todos los medios posibles para hacer frente por sí sola a cualquier escenario. "Hay que plantearse si cada comunidad tiene que tener todos los recursos o si es más inteligente tenerlos en común para que, cuando hagan falta, se puedan transportar", ha concluido.