Mónica García visitará este domingo Ceuta tras las críticas de los médicos por la postura de Sanidad ante la "saturación" y "colapso" que sufren

La ministra de Sanidad, Mónica García, visitará este domingo Ceuta para conocer de primera mano la situación sanitaria que ha provocado la crisis migratoria desatada por el salto masivo de al menos 72.000 personas a finales de julio de forma irregular. Según ha informado su departamento, el propósito es "mantener diversos encuentros institucionales y con representantes del ámbito sanitario y social" dado que el Ministerio de Sanidad tiene todas las competencias en materia de salud tanto en Ceuta como en Melilla.

La ministra se reunirá a las 11:30 horas con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, que es la responsable directa de la gestión en la ciudad tanto del Hospital Universitario de Ceuta como de los dos centros de Atención Primaria.

Además, García celebrará a las 12:30 horas un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y sobre las 13:30 horas ofrecerá una rueda prensa en la sede de la Delegación del Gobierno. Posteriormente, sobre las 14.00 horas, la ministra visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá un encuentro con la Junta de Personal y con representantes del Colegio de Médicos. Posteriormente, se reunirá con representantes de organizaciones sociales.

Médicos saturados doblando turnos

La visita de García se produce en medio de fuertes críticas por parte de los profesionales sanitarios a su departamento por "eludir responsabilidades" y transmitir una situación de normalidad en la ciudad autónoma. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró este jueves que no existía un colapso sanitario en Ceuta, pero sí una "importante tensión" por las condiciones de insalubridad en los enclaves donde se estaban asentando los migrantes.

Estas declaraciones fueron muy criticadas por el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, que criticó en una entrevista en Más de uno que desde Sanidad pretendiesen defender una normalidad que no existía actualmente en la ciudad. Enrique Roviralta aseguró que la ciudad estaba "igual de colapsada" que al principio de la crisis migratoria, pero más agravada debido a que los profesionales sanitarios se encontraban agotados y frustrados.

"Cuando siete médicos tienen que atender las urgencias, los primeros días, pues todavía. Pero cuando ves que pasan los días y no llegan refuerzos exteriores, que la ministra de Sanidad no viene a vernos, que hay 10.000 personas malviviendo en calles, playas y campamentos improvisados de los que desconocemos su salud o si están o no vacunados y que la población de Ceuta vive con miedo, hablamos de una bomba de relojería epidemiológica", indicó.

Infecciones, sarna, tuberculosis y agresiones sexuales: la realidad en Ceuta

Roviralta aseguró que se estaban viendo muchos casos de lesiones que a medida que pasa el tiempo se infectan, muchos casos de sarna, casos de tuberculosis, procesos infecciosos como diarreas o agresiones sexuales a menores que los médicos ya han atendido. Además, tres o cuatro médicos voluntarios están haciendo "medicina de guerra a pie de playa" al atender el asentamiento de subsaharianos que se encuentra en la playa de El Trampolín.

El presidente del Colegio de Médicos lo describió como un "panorama de caos y descontrol" que hacía incomprensible que Sanidad hablase de "control de riesgo epidemiológico". Al mismo tiempo, cargaba contra Mónica García por no haber acudido todavía a visitar la ciudad.

"Lo que no es normal es que la ministra de Sanidad no haya venido a Ceuta ya. Es que ya tenía que haber venido, no hoy ni mañana, sino desde el primer momento. Aquí ha venido un rosario de ministros y que nos falte una de las piezas clave de este rompecabezas, que es la ministra de Sanidad, a nosotros como médicos nos parece decepcionante, frustrante. Muchos médicos están indignados con la postura de la ministra porque hay que recordar que Ceuta depende directamente de la gestión sanitaria del Ministerio de Sanidad, que solo gestiona dos hospitales en toda España: Ceuta y Melilla", afirmó.