España volverá a mirar al cielo por un nuevo eclipse el próximo 28 de agosto

El calendario astronómico de agosto todavía guarda una última sorpresa para los aficionados a mirar al cielo. Después del esperado eclipse del 12 de agosto, que dejó imágenes espectaculares desde distintos puntos de España, llegará una nueva cita el próximo 28 de agosto.

Según informa Europa Press a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el fenómeno podrá observarse desde todo el territorio español durante la noche. A diferencia del eclipse solar de comienzos de mes, en esta ocasión no será necesario utilizar gafas especiales ni ningún tipo de instrumento para disfrutar de él.

La localización y el horario condicionarán la visibilidad del eclipse lunar

El eclipse coincidirá además con la Luna llena, lo que permitirá seguir el fenómeno mientras nuestro satélite atraviesa la sombra proyectada por la Tierra.

La visibilidad, eso sí, no será exactamente igual en todos los puntos de España. En parte del centro y este de la península, así como en Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. En el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar se producirá después de que finalice esta fase. Esto significa que las condiciones para observarlo dependerán de la ubicación y de la hora a la que la Luna se encuentre sobre el horizonte.

Horario del eclipse lunar | Europa Press

El segundo gran fenómeno astronómico de agosto

La nueva cita llega apenas unas semanas después del eclipse solar total del 12 de agosto, que convirtió a España en uno de los principales puntos de observación del fenómeno. El evento fue especialmente esperado porque la franja de totalidad atravesó buena parte de la Península de oeste a este.

Precisamente, el periódico 20 minutos ha seguido de cerca la sucesión de fenómenos astronómicos que están convirtiendo este año en un periodo especialmente destacado para los aficionados a la astronomía. El diario ya había señalado que el eclipse del 12 de agosto era el primero de una secuencia excepcional de eclipses visibles desde España.

Ahora, el cielo ofrecerá una nueva oportunidad de observación el 28 de agosto. Y, en este caso, la ventaja es que no habrá que buscar un lugar concreto del país ni disponer de equipamiento especial: bastará con que las condiciones meteorológicas acompañen y que la Luna permanezca visible desde nuestro punto de observación.