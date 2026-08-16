Mueren dos mujeres y dos bebés resultan heridos en una bodega abnegada por una riada cerca de Ponferrada

Dos mujeres han muerto y dos bebés han sufrido heridas leves cuando se encontraban en el interior de una bodega de la localidad de Manzanedo de Valdueza, cerca de Ponferrada (León), tras ser anegada por una riada de agua y barro ocasionada por una intensa tormenta.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León y municipales han explicado a EFE que los efectos de la fuerte tromba de agua también se han notado en la cercana localidad de Bouzas, donde varios vehículos han sido arrastrados por la riada, en este caso sin daños personales.

Aunque la información inicial del Servicio de Emergencias 112 habló de que había varias personas desaparecidas y heridas, finalmente, después de localizar los cadáveres de estas dos mujeres, de 60 y 80 años, la Subdelegación ha confirmado que ya no quedan personas desaparecidas en la zona.

Al igual que ha ocurrido en otros puntos de Castilla y León, en alerta por las tormentas, una fuerte tromba de agua ha descargado esta tarde sobre El Bierzo, lo que ha provocado el deslizamiento de tierra que ha afectado a las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, que atraviesa el río Oza.

En el caso de Manzanedo, el agua y el barro se han canalizado a través de la calle Iglesia y han llenado una bodega en la que se encontraban en ese momento seis personas.

"Gran preocupación" por las riadas

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se ha desplazado a ambas localidades y ha confirmado a EFE que se encuentran con dificultades en los accesos por carretera, incomunicados como consecuencia del corrimiento de tierra y barro.

Ramón ha reconocido que existe "gran preocupación" por lo ocurrido, que ha vinculado en parte a la situación de los terrenos afectados por los graves incendios del pasado año, sin la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción.

Efectivos de Policía Nacional se encuentran ya desplegados en la zona mientras los servicios de emergencia continúan trabajando y se mantiene el seguimiento de la evolución del temporal y de los daños ocasionados en otros núcleos de población afectados por la fuerte tromba de agua.

Varias llamadas han avisado de la situación poco antes de las siete y media de la tarde, por lo que han sido movilizados los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha activado además el helicóptero de rescate, que se ha dirigido a la zona para colaborar en las labores de búsqueda y evacuación.