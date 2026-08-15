La alcaldesa de Granada explica en Onda Cero qué deben hacer los vecinos que detecten alguna grieta en su vivienda tras el terremoto

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Granada y en el área metropolitana. Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, el terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha explicado en Noticias fin de semana cómo está la situación en la ciudad tras una "noche de susto" y de "muchas llamadas" a los servicios de emergencia durante toda la madrugada. Carazo ha puesto en valor la coordinación entre las distintas administraciones para actuar, revisar y seguir atendiendo a los ciudadanos.

Sin daños estructurales en ningún edificio

Ha afirmado que los bomberos han realizado inspecciones técnicas a los edificios y que por la mañana, se han sumado a estas los servicios de urbanismo para realizar una segunda revisión con el objetivo de puntualizar. Hasta el momento, ha asegurado que no se han producido daños estructurales en ningún edificio -hay uno que se está revisando de manera más especial- y que están muy pendientes ante posibles desprendimientos de cornisas.

"Nos toca esperar porque de esas series sísmicas no se ha producido una igual con anterioridad, desde 1955, que no da una clara muestra que nos pueda hacer conocer lo que pueda ocurrir. Es importante seguir compartiendo información y que esa información venga de nuestras redes oficiales. Así que, esperar y vigilar", ha asegurado.

Qué hacer si encuentro una grieta en mi vivienda tras el terremoto

Por último, ha lanzado una recomendación a todos los ciudadanos que vayan a sus casas en caso de que observen algún tipo de grieta que haya aparecido en su vivienda tras el terremoto: "Para no saturar a los servicios municipales, con una pequeña grieta de uno a tres centímetros que podamos tener en nuestra vivienda, hay que dar el parte, ponerlo en conocimiento de nuestra aseguradora. Si la grieta tiene una superficie mayor, sí que se tiene que dar traslado a los servicios municipales, a los bomberos. Con nuestros técnicos haremos esa revisión y con los arquitectos, que también han activado de manera voluntaria -tenemos 16- la revisión de posibles incidencias en edificios".