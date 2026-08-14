Estas son las nacionalidades que más abandonan España, según el INE: las razones detrás de su salida

La población de España continúa en aumento. Los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una subida significativa debido a la llegada de inmigrantes. A pesar de ello, los movimientos de salida se siguen registrando, especialmente de ciudadanos extranjeros de regreso a sus países de origen.

En el último trimestre, una de las comunidades que más ha abandonado España ha sido la china, con una amplia presencia histórica en nuestro país. Según apunta El Economista, unos 2.700 ciudadanos chinos dejaron el territorio nacional entre los meses de abril y junio.

Este medio señala que una de las principales razones de este éxodo es la reducción del comercio minorista. Los negocios tradicionales regentados por la comunidad china, como los bazares o la restauración, están perdiendo atractivo debido al auge del comercio por internet.

Esta fuerte competencia y las trabas al comercio internacional podrían haber propiciado la salida de estos ciudadanos. Asimismo, la situación de la vivienda, en la que los precios del alquiler se han disparado más de un 70 % sin que los salarios hayan crecido a la par, también habría sido un factor determinante para tomar esta decisión.

Los rumanos y ucranianos también abandonan España

En esta misma línea, otras nacionalidades que se suman a este abandono de España son la rumana y la ucraniana, comunidades que también han contado con una fuerte presencia dentro de nuestras fronteras.

Según refleja el INE, en este segundo trimestre se marcharon de España 5.300 rumanos y 3.200 ucranianos. Los primeros llevan años experimentando un goteo prolongado propiciado por varios factores, principalmente motivado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En el caso de los ucranianos el escenario es bastante diferente, ya que su llegada estuvo directamente relacionada con el estallido de la guerra con Rusia, momento en el que se produjo un aumento muy significativo y sin precedentes en nuestro país.

En estos últimos meses, la pérdida de intensidad del conflicto y la consolidación de su economía interna (con la industria de los drones como principal motor) han motivado la vuelta de los ciudadanos ucranianos a su lugar de origen.