Las repercusiones del ataque a Trump en Washington: "Veremos mayor securitización, purgas internas y no descartemos que salgan más lobos solitarios"

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento. Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del gobierno, tuvieron que ser evacuados.

Trump se compara con Lincoln

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos también se ha comparado con Abraham Lincoln, que fue asesinado en 1865 cuando la guerra civil estadounidense llegaba a su fin: "Debo decirles que la gente que más ha impactado, que más ha hecho, si te fijas, gente como Abraham Lincoln, si buscas las personas que han pasado por esto, fueron a por ellos. La gente que genera el mayor impacto es a por la que van. Cuando ves a la gente que ha vivido un atentado, es gente muy impactante; solo hace falta mirar los nombres, son los grandes nombres".

Las repercusiones del ataque

Eduardo Saldaña y David Gómez analizan en El Orden Mundial de Julia en la onda las repercusiones que tendrá este ataque, no solo a nivel electoral, sino también dentro de la propia Administración Trump. Explican que el presidente "juega mucho" con este tipo de declaraciones "de cara a sus votantes". Al final, "está cayendo mucho en las encuestas y juega con el mesianismo y la idea de que al estado profundo no le gustan los cambios que hacen y van contra ellos".

"No es insignificante la referencia constante a Abraham Lincoln"

"No es insignificante la referencia constante a Abraham Lincoln. "Permanentemente apela a él porque es el gran referente del Partido Republicano y él se quiere presentar como ese continuador del legado de Lincoln, aunque no tenga nada que ver el Partido Republicano de Lincoln con el de Trump", aseguran.

¿Y las repercusiones en EEUU? "Es probable que veamos una mayor securitización, que se use como excusa para purgas internas. Y no descartemos que esto active a otros lobos solitarios porque Estados Unidos tiene mucha tradición de intentos de magnicidio. La relevancia de este ataque no es tanto qué ha ocurrido y cómo, sino cómo va a reaccionar la Administración a eso y cómo lo puede utilizar en un contexto en el que ya veíamos una securitización grande en EEUU".