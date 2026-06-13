Última hora del Mundial de Fútbol 2026: debuta Julen Lopetegui y la Brasil de Ancelotti
Tras el debut de Estados Unidos, llega una jornada de Mundial en la que el plato fuerte es el estreno de Brasil ante la campeona de África.
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Las alineaciones probables de Brasil y Marruecos para esta noche
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.
Marruecos: Yassine Bounou 'Bono'; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Amrabat, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi.
Estados Unidos brilla en su debut mundialista y golea a Paraguay
Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.
La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.
Un gol en propia meta del volante Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido.
Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo. Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.
Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.
La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía.
Agenda del día: destaca el debut de la Brasil de Ancelotti ante Marruecos
Nos espera un sábado muy completo que se meterá en el domingo. Abrimos boca a las 21:00 con el debut de Julen Lopetegui en un Mundial después de aquel intento frustrado en 2018 con España. Su selección Catar se mide a Suiza.
A las 00:00, hora de las campanadas, lelga el plato fuerte. Brasil - Marruecos con Ancelotti, Vini, Raphina y un Marruecos que empieza a ganarse el cartel de ser candidata.
Para la madrugada quedan el Haití Escocia a las 03:00 y después a las 06:00 Australia contra Turquía.
Víctor Muñoz se une al grupo y De la Fuente ya dispone de los 26 convocados para el Mundial
La selección española completó este viernes su segundo entrenamiento en Chattanooga con una gran noticia para Luis de la Fuente: Víctor Muñoz se ejercitó por primera vez junto al resto de sus compañeros tras recuperarse de la lesión muscular que sufrió el pasado 19 de mayo.
Con su incorporación y los regresos de Lamine Yamal y Nico Williams, que ya entrenaron con normalidad el jueves, el seleccionador pudo contar por primera vez con los 26 futbolistas convocados para el Mundial de 2026. Como ya ocurrió con los otros dos atacantes, Víctor Muñoz fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo de collejas antes de saltar al césped. Ninguno de los tres apunta a la titularidad en el estreno de España ante Cabo Verde el próximo 15 de junio, aunque su participación dependerá de su evolución física en los próximos días.