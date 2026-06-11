Última hora de la visita del papa a Canarias, en directo: las islas se convierten en destino papal por primera vez en la historia
El Papa León XIV inicia este jueves 11 de junio la última etapa de su viaje por España y, tras su paso por Madrid y Barcelona, recalará este jueves y viernes a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, con actos centrados principalmente en la realidad migratoria. Esta visita convierte a las Islas Canarias en destino papal por primera vez en la historia.
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150 guardias civiles escoltarán al Papa desde la base de Gando hasta el puerto de Arguineguín
Un dispositivo de 150 agentes de la Guardia Civil escoltará este jueves el convoy que trasladará al Papa León XIV desde la base aérea de Gando al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde conocerá de primera mano la realidad migratoria. Los efectivos ensayaron esta tarde el recorrido e inspeccionaron las instalaciones portuarias.
Así lo anunció el Instituto Armado en un mensaje publicado en sus redes sociales, al que acompañaba un vídeo en el que mostraban cómo fue ese simulacro de traslado entre ambos puntos, separados por unos 45 kilómetros.
Dos misas esperan al Papa en Canarias, la primera de ellas políglota
El papa León XIV presidirá durante este jueves y mañana viernes sendas misas en Gran Canaria y Tenerife, donde el reto migratorio tendrá un protagonismo especial. En la primera de ellas se hablará en varias lenguas, además de castellano, como el inglés, el francés y el wolof, usado por muchos africanos.
En castellano se pedirá por el Papa, en inglés se rezará "por los líderes de las naciones" para que protagonicen "actos con justicia" y trabajen por el progreso de los pueblos para "el fin de la guerra y el hambre". En francés se rezará por los pobres y necesitados. De nuevo en castellano se orará por los educadores y quienes trabajan en la formación de los migrantes, "para que promuevan oportunidades reales de aprendizaje, integración y desarrollo y contribuyan a construir caminos hacia un trabajo digno y un fruto lleno de esperanza".
La sorpresa llegará en Gran Canaria en la siguiente petición, en wolof, lengua que se habla en países de África occidental como Senegal, Gambia y Mauritania: "Por los difuntos y los refugiados que han perdido la vida en las aguas del Atlántico, para que sean escuchados en el abrazo del Padre y las familias que sufren su pérdida puedan ser consoladas".
León XIV sale del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona
El Papa ha salido este jueves sobre las 7.45 horas del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para volar a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España.
Lo ha hecho después de dos días en Barcelona, y después de bendecir este miércoles por la noche la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família.
La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.
Los cortes de carretera comenzarán este jueves en Gran Canaria a partir de las 08.00 horas
Los cortes de carretera comenzarán este jueves, 11 de junio, en Gran Canaria a partir de las 08.00 horas con motivo de la llegada del Papa León XIV a la isla.
Si bien, desde la Guardia Civil se ha indicado, en su cuenta oficial de 'X', que desde las 07.00 horas habrá un dispositivo de controles en la GC-1, con cierre de accesos a Arguineguín, en el municipio de Mogán, desde las 09.30 horas.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto una serie de restricciones en la circulación y la suspensión de obras que se producirán en el marco de las medidas especiales de ordenación establecidas para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos durante la visita del Papa, según ha informado la Delegación del Gobierno en el archipiélago en nota de prensa.
Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa León XIV en Gran Canaria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente Canarias, Fernando Clavijo, encabezan este jueves, 11 de junio, la comitiva de recepción oficial al Papa León XIV una vez aterrice alrededor de las 10.50 (11.50 hora peninsular) en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria).
El Pontífice llegará procedente el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, en Barcelona, donde será despedido a las 8.30 horas por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
La Delegación del Gobierno añade que la línea de saludo al Pontífice contará también con la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
León XIV llegará al Estadio de Gran Canaria en papamóvil y con el himno de Canarias sonando
El Papa León XIV, que estará este jueves, 11 de junio, en la isla de Gran Canaria, llegará al Estadio de Gran Canaria, en el que le esperarán unas 40.000 personas, sobre las 18.15 horas y en papamóvil, con el himno de Canarias sonando.
Así comenzará la antesala de la eucaristía diocesana, en la que también sonará el himno Sombras del Nublo y el de Alza la Mirada-Video. Además en el altar estarán las imágenes del Santo Cristo de Telde y la Virgen del Pino de Teror.
En materia de seguridad, la Policía Nacional ha previsto un "complejo de diferentes escenarios", empleando prácticamente "la totalidad de los efectivos de unidad de intervención", que posiblemente dijo serán "unos 15 grupos más o menos operativos", según se ha expuesto durante la presentación del dispositivo.
1.800 personas recibirán en el Puerto de Arguineguin al Papa, que escuchará los testimonios de familias migrantes
El Papa visitará este jueves 11 de junio en Gran Canaria el Puerto de Arguineguín donde la diócesis quiere mostrar "la realidad caritativa de la Iglesia" y la realidad de "miles y miles de personas que fueron acogidas, han sido integradas y han hecho su vida junto al resto de canarios".
Allí le esperarán 1.800 personas de familias migrantes con sus niños --que podrán jugar en dos ludotecas hasta que llegue el Pontífice--. Además, los participantes podrán dejar sus mensajes para Prevost a lo largo y ancho del puerto.
La visita del Papa se produce en medio de la regularización de migrantes y 10.000 llegadas irregulares a España en 2026
La defensa de los migrantes se ha consolidado como una de las principales líneas de actuación de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Papa ha insistido en reiteradas ocasiones en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier debate sobre migración y ha reclamado una mirada centrada en las personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la persecución.
La cuestión migratoria ocupa además un lugar destacado en la agenda del Papa en España, donde sus encuentros con migrantes y organizaciones de acogida en Gran Canaria y Tenerife reforzarán una imagen de cercanía hacia quienes emprenden rutas marcadas por la incertidumbre y el riesgo.
Esta visita convierte a las Islas Canarias en destino papal por primera vez en la historia
Este jueves partirá desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 08.30 horas, para continuar su viaje hacia Las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas (11.50 hora peninsular).
León XIV inicia este jueves el viaje a Canarias al que se comprometió Francisco sobre la realidad migratoria
La visita que el Papa León XIV iniciará este jueves, 11 de junio, supondrá la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó en varias ocasiones su deseo de viajar al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria que vive la ruta atlántica.
Francisco, que durante sus doce años de pontificado visitó 66 países de los cinco continentes, nunca llegó a viajar a España. Sin embargo, Canarias ocupó un lugar destacado entre los desplazamientos que deseaba realizar debido al impacto humanitario de los flujos migratorios que alcanzan las costas insulares.