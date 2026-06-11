Última hora de la visita del papa a Canarias, en directo: las islas se convierten en destino papal por primera vez en la historia

Dos misas esperan al Papa en Canarias, la primera de ellas políglota

El papa León XIV presidirá durante este jueves y mañana viernes sendas misas en Gran Canaria y Tenerife, donde el reto migratorio tendrá un protagonismo especial. En la primera de ellas se hablará en varias lenguas, además de castellano, como el inglés, el francés y el wolof, usado por muchos africanos.

En castellano se pedirá por el Papa, en inglés se rezará "por los líderes de las naciones" para que protagonicen "actos con justicia" y trabajen por el progreso de los pueblos para "el fin de la guerra y el hambre". En francés se rezará por los pobres y necesitados. De nuevo en castellano se orará por los educadores y quienes trabajan en la formación de los migrantes, "para que promuevan oportunidades reales de aprendizaje, integración y desarrollo y contribuyan a construir caminos hacia un trabajo digno y un fruto lleno de esperanza".

La sorpresa llegará en Gran Canaria en la siguiente petición, en wolof, lengua que se habla en países de África occidental como Senegal, Gambia y Mauritania: "Por los difuntos y los refugiados que han perdido la vida en las aguas del Atlántico, para que sean escuchados en el abrazo del Padre y las familias que sufren su pérdida puedan ser consoladas".