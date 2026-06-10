Valentina, una niña invidente, emociona al papa León XIV y a los Reyes al enseñarles la Torre de Jesús: "La describes mejor que nosotros"

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa a Barcelona ha sido cuando Valentina, una niña invidente de 13 años, le ha enseñado al papa León XIV, al rey Felipe VI y a la reina Letizia, una maqueta de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que posteriormente ha bendecido el Pontífice.

La menor padece la enfermedad de Leber, que daña el nervio óptico y no le permite ver más que luces y sombras. Este gesto ha sido impulsado por la ONCE, entidad a la que Valentina ha dedicado unas palabras de agradecimiento, con el objetivo de visibilizar la importancia de la accesibilidad en el mundo de la cultura.

La maqueta, de un metro y veinte centímetros de altura, ha sido diseñada entre la ONCE y el templo de la Sagrada Familia. Antes de empezar la explicación, León XIV ha saludado a la niña y le ha dicho que estaba acompañada de los Reyes, que también han hablado brevemente con ella. En la presentación también estaban presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Una explicación muy minuciosa

Dotada de una gran seguridad, Valentina se ha arrodillado y ha comenzado a explicar cada parte de la Torre de Jesús: "Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y 12 alrededor de toda la torre", ha empezado. Después ha pasado a señalar los 12 pilares que acaban en punta.

En cuanto a las ventanas, que también hay 12, "un número muy representativo", las ha comparado con romos u hojas de árbol. A continuación, ha hablado de los escudos y les ha contado a sus Majestades y al papa León XIV una curiosidad sobre Gaudí: "La idea era utilizar cristales de botellas de vino para decorar los escudos".

Después de enseñar la corona de la parte superior, ha señalado los vitrales de hierro, que Gaudí diseñó con la intención de que se filtrara la luz. De esa manera, la torre pasa a tener ocho lados. En cuanto a la cruz, tiene cuatro brazos y un quinto apuntando hacia el cielo. Cada uno tiene ocho lados, que según se aplanan se quedan en cuatro y, en cada uno hay unos miradores para poder ver la ciudad.

"¿Por qué todos los brazos de la cruz acaban en vidrio en punta?", les ha preguntado Valentina. "Porque de ese vidrio. Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo y, como sale de los cuatro brazos, simboliza el paraguas protector de Barcelona. Dios protege a la ciudad de Barcelona".

Los regalos que han intercambiado Valentina y el papa León XIV

Para terminar, León XIV y Valentina han intercambiado unos regalos. La niña le ha hecho entrega de un dibujo que ella misma ha pintado de la Torre de Jesús. "Así es como yo la entiendo, a través del tacto", le ha dicho al Pontífice; él le ha entregado un Rosario. "¡Ay, gracias, gracias, lo guardaré para siempre", le ha dicho la menor, visiblemente emocionada.

"Ha sido muy importante para que podáis conocer cómo las personas invidentes podemos tener imágenes mentales a través del tacto de las cosas", ha dicho Valentina, a lo que el Pontífice le ha respondido, en tono distendido: "La describes mejor que nosotros".