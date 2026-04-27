Última hora de la guerra en Irán y el ataque contra Trump, en directo: El atentado pone el foco en los protocolos de seguridad nacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado tras el ataque que ha sufrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca que la violencia política "siempre ha estado" latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.
Donald Trump, evacuado ileso de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo
Las repercusiones del ataque a Trump en Washington: "Veremos mayor securitización, purgas internas y no descartemos que salgan más lobos solitarios"
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La Casa Blanca no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena de corresponsales
El Gobierno estadounidense no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena de corresponsales del sábado en la que hubo que evacuar al presidente, Donald Trump, y a varios miembros del Gabinete debido a la irrupción de un hombre armado en el hotel donde se celebró el evento, según informó este domingo el diario The Washington Post citando fuentes cercanas al asunto.
La decisión se tomó a pesar de que en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) celebrada en el hotel Hilton de Washington acudieron Trump, la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, o los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent; o Salud, Robert Kennedy Jr.
Irán plantea nueva oferta a EEUU para reabrir Ormuz y aplazar diálogo nuclear, según Axios
Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios.
El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto.
Según el funcionario, Trump tiene previsto estudiar el lunes con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.
Trump asegura que la violencia política "siempre ha estado" presente en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este domingo que la violencia política "siempre ha estado" latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo "peligroso" que resulta, a su juicio, el "discurso de odio de los demócratas" en la actualidad.
Todo lo que se sabe del ataque contra Trump
El presidente de Estados Unidos ha sufrido un intento de atentado —el tercero en dos años— durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el Hotel Hilton de Washington, donde Ronald Reagan fue atacado en 1981.
Todo lo que se sabe del ataque contra Trump: tercer atentado en dos años y un "lobo solitario" que reaviva las dudas sobre la seguridad