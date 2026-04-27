Última hora de la guerra en Irán y el ataque contra Trump, en directo: El atentado pone el foco en los protocolos de seguridad nacional

La Casa Blanca no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena de corresponsales

El Gobierno estadounidense no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena de corresponsales del sábado en la que hubo que evacuar al presidente, Donald Trump, y a varios miembros del Gabinete debido a la irrupción de un hombre armado en el hotel donde se celebró el evento, según informó este domingo el diario The Washington Post citando fuentes cercanas al asunto.

La decisión se tomó a pesar de que en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) celebrada en el hotel Hilton de Washington acudieron Trump, la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, o los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent; o Salud, Robert Kennedy Jr.